Études démographiques : le site de l'Ined fait peau neuve

L'Institut national d'études démographiques vient d'offrir une mise à jour importante à son site Web. Plus claire et plus accessible, l'interface de al plateforme a été complètement repensée pour faciliter les recherches des utilisateurs.

Dans le cadre de leurs différents travaux, les sociologues, les chercheurs, les étudiants ou même les lycéens peuvent être amenés à faire des recherches et des études scientifiques, démographiques ou statistiques. Pour y parvenir, il existe plusieurs plateformes très complètes, à commencer par le site de l'Institut national d'études démographiques (Ined), qui est un établissement public spécialisé dans les questions de démographie et qui diffuse les résultats de ses recherches en éditant des ouvrages, mais également en publiant une revue scientifique ainsi qu'un bulletin mensuel. Mais si la plateforme permet d'accéder à de nombreuses enquêtes et études scientifiques, elle n'était pas toujours très simple d'utilisation.

Ined : un site Web beaucoup plus agréable

Pour faciliter son accès et son utilisation, l'Ined a déployé une toute nouvelle version de son site web. Dans un communiqué de presse, l'établissement public français a annoncé que cette refonte avait pour objectif de "rapprocher encore les recherches sur la population du grand public". "Accessible, pédagogique et tourné vers la compréhension des enjeux démographiques, ce site s'inscrit dans les missions de l'institut, notamment la diffusion des savoirs", poursuit l'Ined.

La grande nouveauté qui a été apportée sur la plateforme est l'accessibilité et la clarté des informations publiées. Pour rendre des études scientifiques et démographiques – dont les données sont souvent perçues comme complexes – plus faciles à comprendre, l'Ined a misé sur des graphiques interactifs, des cartes et des infographies animées très ludiques. Une bonne nouvelle pour les lycéens, les étudiants et plus largement pour le grand public, qui pouvaient parfois rencontrer des difficultés à interpréter certains résultats. "Les visiteurs du site pourront explorer plus facilement les résultats de la recherche", confirme l'Ined dans son communiqué.

L'autre ajout qui rend la plateforme encore plus pertinente pour les recherches est la richesse des contenus. Désormais, les utilisateurs peuvent retrouver des études scientifiques, des interviews de chercheurs, des questions-réponses, des focus sur des thématiques précises, des bases de données, des méthodologies d'enquête, mais également des outils pédagogiques. "Un nouvel espace dédié aux ressources pédagogiques propose aux élèves et enseignants du secondaire des contenus en phase avec les programmes de l'Éducation nationale", conclut l'organisme. Voilà qui devrait combler aussi bien les professionnels que les utilisateurs curieux, en quête de nouvelles connaissances.