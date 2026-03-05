Le Google Play Store va sanctionner les applis qui vident les batteries

Pour limiter la consommation énergétique excessive de certaines applications, Google instaure de nouvelles règles. Désormais, le Play Store va sanctionner les applications les plus énergivores qui vident les batteries inutilement..

Lorsque vous installez une application depuis le Play Store – le service qui vous permet de télécharger des applications, des jeux, des films, des livres, des magazines ou d'autres types de contenus numériques sur votre smartphone Android –, vous ne savez jamais vraiment sur quoi vous tombez. Entre les applications qui ne fonctionnent pas, celles qui sont infectées par des logiciels malveillants ou encore celles qui usent votre batterie, les mauvaises surprises peuvent être très nombreuses. Heureusement, la firme de Mountain View a identifié le problème concernant les applications les plus énergivores.

Play Store : enfin des mesures contre les applications énergivores ?

Sur le Google Play Store, certaines applications utilisent un "Wake Lock". Il s'agit d'un verrou d'activation qui empêche le smartphone de se mettre totalement en veille et ce, même si l'écran est éteint. En d'autres termes, votre appareil utilise de l'énergie en permanence et peut se vider de sa batterie en seulement quelques heures. Pour éviter que les développeurs continuent d'intégrer ce fameux Wake Lock dans les applications, Google a mis en place de nouvelles règles. Depuis le 1er mars 2026, le géant de l'informatique sanctionne les applications trop énergivores, et plus précisément celles qui bloquent la mise en veille des smartphones pendant plus de deux heures sur une journée entière. Ici, l'objectif est clair : Google veut pousser les développeurs à travailler sur des services qui utilisent la batterie d'un appareil qu'en cas de stricte nécessité.

Les applications qui ne respectent pas ces nouvelles règles seront sanctionnées. En effet, Google a annoncé que les plateformes concernées ne seront plus mises en avant dans les recommandations. Pour dissuader les internautes, l'entreprise affichera également un message d'avertissement sur les fiches de téléchargement. Celui-ci informera les utilisateurs que l'application consomme beaucoup trop d'énergie : "Cette application peut consommer plus de batterie que prévu en raison d'une activité en arrière-plan élevée", peut-on notamment lire dans la note écrite par Google.