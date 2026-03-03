WorldMonitor : des tableaux de bord gratuits pour suivre l'actualité géopolitique en temps réel

Ces deux tableaux de bord gratuits et accessibles à tous regroupent au sein d'une même interface toute l'actualité géopolitique mondiale en temps réel. Des outils très utiles en cette période pour le mouvementée où le monde bascule…

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'actualité s'est emballée ces derniers jours ! Entre les frappes menées en Iran, la riposte des Gardiens de la Paix, les massacres au Soudan du Sud, les élections anticipées au Népal ou encore les législatives en Colombie, il y a de quoi ne plus savoir où donner de la tête ! Avec toutes les informations que nous consommons, parfois jusqu'à l'overdose, il est difficile de parvenir à obtenir une vision d'ensemble.

C'est là que les dashboards – tableaux de bord, en français – s'avèrent particulièrement utiles. À l'instar de certains outils utilisés en entreprise qui permettent d'avoir sous forme concentrée tous les indicateurs essentiels, ils permettent d'avoir une vision globale de l'actualité mondiale en temps réel, en combinant des flux d'information et des données stratégiques, un peu à la manière des war rooms, ces pièces où les états majors surveillent le monde en situation de crise.

Si ces outils ne sont pas nouveaux, deux plateformes aux noms très proches se distinguent en ce moment, gagant en popularité en raison la situation internationale : WorldMonitor et World-Monitor​​​​. Dans les deux cas, il s'agit de sites Web gratuits, ouverts à tous et consultables avec un simple navigateur, qui regroupent des dizaines de sources d'informations différentes dans une seule interface unifiée. On évite ainsi d'avoir à jongler en permanence avec différentes sources, puisque tout est réuni.

Ces outils s'adressent en priorité aux professionnels, nettement aux journalistes qui veulent une vision globale et synthétique de ce qui se passe dans le monde. Mais ils constituent des sources précieuses pour tous ceux qui s'intéressent à l'actualité en général, et qui veulent savoir tout ce qui se passe dans le monde en temps réel.

WorldMonitor : un tableau de bord complet pour tous les mouvements mondiaux

Élaborée un "dimanche d'ennui" par Élie Habib, un ingénieur libanais, WorldMonitor offre une vision d'ensemble de l'actualité mondiale en agrégeant plus de 150 flux RSS, des flux de données publics sur des sujets aussi variés que les conflits armés, les bases militaires, les installations nucléaires, l'activité des vols et des navires militaires, les pannes Internet, les infrastructures critiques comme les oléoducs ou encore les câbles sous-marins, les secousses sismiques, les incendies ainsi que des données financières et technologiques en temps réel. Chaque donnée est normalisée, géolocalisée, puis analysée par l'IA.

Toutes ces données se pilotent à partir d'un tableau de bord qui n'est pas sans évoquer les anciens écrans radars, avec ses teintes noires et vertes numériques. Sur la carte, plusieurs points colorés, du vert au rouge selon l'importance des événements, y sont référencés. En cliquant sur un point, l'utilisateur accède aux liens vers différents médias ainsi qu'à une brève analyse générée par une IA. L'interface intègre également des vidéos en direct de grands médias internationaux (comme Bloomberg, Euronews, CNBC, BBC, Sky News, Al Jazeera ou encore France 24), des webcams pointées sur des capitales ou des zones sensibles, ainsi qu'un indice de stabilité mondiale.

Notons que, si l'interface principale est consacrée à l'actualité géopolitique, WorldMonitor propose aussi deux autres déclinaisons spécialisées pour suivre en temps réel les données technologiques et financières.

World-Monitor : une interface moins chargée

Similaire dans son principe, World-Monitor propose en revanche une interface moins surchargée. Là encore, on retrouve une carte du monde avec des points d'intérêt de couleur. Là aussi, cliquer dessus permet d'afficher un petit résumé généré par l'IA. On trouve également des flux vidéo des principaux médias, ainsi qu'un chat qui permet d'échanger en temps réel avec des passionnés du monde entier sur l'actualité internationale. Bref, les deux se valent.

L'intérêt de ces plateformes réside dans leur capacité à rendre visibles des dynamiques complexes en proposant un panorama continu qui montre comment différents événements et données interagissent entre eux.

En plus de permettre de suivre l'actualité, ce type d'outil permet également de découvrir en avant-première de faibles signaux annonçant des événements d'envergure, comme le fameux "indice pizza" – quand la Maison Blanche commande de nombreuses pizzas, cela signifie qu'un gros coup se prépare quelque part dans le monde –, ou de repérer des évolutions progressives, comme une escalade militaire, une perturbation d'infrastructure critique ou un mouvement social en croissance. Cela vaut vraiment le coup d'aller y faire un petit tour, surtout en ce moment !