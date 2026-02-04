Vidéos X : l'Arcom impose désormais la vérification d'âge aux petits sites porno

Après avoir imposé la vérification d'âge aux sites pornographiques les plus populaires, l'Arcom s'attaque aux plateformes moins connues. Deux ont déjà été mises en demeure, et une troisième a choisi de se conformer à la loi.

Nouveau coup dur pour les amateurs de pornographie ! La loi qui impose aux plateformes diffusant des films pour adultes de procéder à une véritable vérification d'âge de leurs utilisateurs continue de faire des victimes. Jusqu'ici, la régulation avait principalement concerné les sites les plus fréquentés, qui ont été contraints à renforcer leurs dispositifs de vérification de l'âge ou ont choisi de se retirer volontairement du marché français. Mais, comme nous l'apprend L'Informé, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) étend désormais ses actions aux plateformes de moindre audience, qui avaient jusqu'à présent réussi à passer entre les mailles du filet.

Sites X : des mises en demeure avant un potentiel blocage

Pour rappel, la loi du 21 mai 2024 relative à la sécurisation et à la régulation de l'espace numérique (SREN) impose aux sites "pour adultes" de contrôler l'âge de leurs utilisateurs en leur proposant plusieurs solutions éditées par des prestataires externes, notamment un système de double anonymat (voir notre article). Ils ne peuvent plus se contenter d'indiquer sur leur page d'accueil que l'accès est interdit aux mineurs, comme c'était le cas auparavant.

Certains principaux sites pornographiques – à savoir Xnxx, Xvideos, Xhamster, Xhamsterlive et Tnaflix – ont été forcés d'adopter ce dispositif, tandis que d'autres, comme Pornhub, YouPorn et Redtube, ont décidé de bloquer leur accès depuis l'Hexagone en signe de protestation. Cette fois, c'est au tour des plateformes xgroovy.com et videosxgays.com qui ont reçu des mises en demeure les enjoignant d'instaurer un contrôle d'âge effectif sur leur page d'accueil dans un délai de quinze jours sous peine de blocage sur le territoire français. Un troisième site, perfectgirls, initialement concerné, s'est déjà conformé à la demande.

Mais ces mesures de protection sont à double tranchant. En effet, elles laissent le champ libre à de nouvelles plateformes pour adultes, qui viennent prendre le relais sans appliquer de contrôle d'âge (voir notre article). C'est le principe de l'hydre de l'Herne auquel est soumis Internet : chaque site bloqué est aussitôt remplacé par plusieurs autres, généralement hébergés à l'étranger et accessibles en un clic.