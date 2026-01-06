Vous pouvez désinstaller Freebox Connect : Free fusionne ses applications

Via sa dernière mise à jour, l'application Free (Espace abonné) intègre désormais toutes les fonctions de Freebox Connect. Plus besoin de jongler entre les différentes interfaces, tout est centralisé en un seul endroit !

C'est une petite mise à jour qui va faire plaisir aux abonnés Free et leur faciliter la vie. L'opérateur de télécommunications a décidé de faire un peu de ménage dans ses applications. Jusque-là, il proposait deux applications distinctes : l'application Free pour gérer l'espace abonné (factures, abonnements, paramètres du compte), et Freebox Connect pour piloter les aspects techniques de la Freebox, comme le réseau Wi-Fi ou les appareils connectés. Cette multiplication d'applications pouvait être source de confusion et imposait aux utilisateurs de passer d'une interface à une autre selon leurs besoins. Mais après plusieurs semaines de bêta-test, l'application Free, disponible sur Android et iOS, intègre désormais l'ensemble des fonctions de Freebox Connect, comme l'annonce l'opérateur dans un communiqué. Plus besoin de jongler entre les deux interfaces !

© Free

Fusion de Free et Freebox Connect : une seule interface pour tout contrôler

Désormais, l'interface de Free combine la gestion administrative des services et le pilotage technique de la box. Lorsque l'on ouvre l'application, de nouvelles sections comme Ma Freebox, Mon réseau ou Mes équipements, qui reprennent les fonctions de Freebox Connect, apparaissent. On trouve notamment le partage du Wi-Fi via un QR Code, le contrôle parental, avec la possibilité de planifier des pauses numériques pour les enfants, la gestion des équipements (serveur Internet, Player TV, répéteurs, téléphone fixe…) et le pilotage des équipements connectés en Wi-Fi (smartphones, ordinateurs, enceintes connectées, caméras, etc.). Enfin, pour les utilisateurs les plus avancés, l'opérateur permet d'aller plus en profondeur, avec la configuration du DHCP, le changement des DNS, l'ouverture de ports ou encore la mise en place d'une DMZ, et même de visualiser en temps réel quel appareil consomme toute la bande passante.

Bien évidemment, l'application Free conserve ses fonctions historiques : suivi de l'abonnement, gestion des options, facturation et services associés… Au passage, l'opérateur indique que l'accès aux services de la Freebox est simplifié : il n'y a plus besoin de mot de passe administrateur, l'authentification se fait via les identifiants Freebox.

© Free

Cette mise à jour est disponible immédiatement sur iOS et Android, et est compatible avec la majorité des offres actuelles : abonnés mobiles Free, Freebox Ultra, Freebox Ultra Essentiel, Freebox Pop, Série Spéciale Freebox Pop S et Série Spéciale Freebox Révolution Light. L'application Freebox Connect ne sert désormais plus à rien. Si l'opérateur n'a rien communiqué sur son sort, nul doute qu'il ne devrait pas tarder à l'abandonner complètement.