Boomerang : le transfert de fichiers simple, par le créateur de WeTransfer

L'un des fondateurs de WeTransfer est très mécontent de la direction que prend le service de transfert de fichiers. C'est pourquoi il a décidé d'en lancer un nouveau. Baptisé Boomerang, il revient à l'essentiel, se voulant le plus simple possible.

WeTransfer, le célèbre service de partage de fichiers gratuit et populaire utilisé par des millions de personnes dans le monde, n'est plus ce qu'il était. C'est du moins ce que pense Nalden, un de ses fondateurs, qui regrette les transformations qui lui ont été apportées depuis son rachat par Bending Spoons en 2024. Alors qu'il a quitté l'entreprise il y a six ans, il a décidé de revenir sur le marché du partage de fichiers avec Boomerang, un nouveau service gratuit sans publicité, qui revient à l'essentiel.

WeTransfer : un rachat qui ne fait pas que des heureux

Sous la nouvelle direction de Bending Spoons, WeTransfer a traversé des moments difficiles. L'entreprise a licencié une grande partie de ses équipes – 75 % de ses effectifs pour être exact – et a modifié certains aspects de son offre, ce qui a déboussolé une partie de ses utilisateurs. Un des épisodes les plus controversés a été la modification de ses conditions d'utilisation, qui incluait une nouvelle clause donnant à l'entreprise la possibilité d'exploiter les fichiers envoyés par les utilisateurs pour entraîner son IA (voir notre article). Cette clause a suscité une vive polémique, notamment auprès des professionnels qui craignaient pour la confidentialité de leurs données, avant que l'entreprise ne fasse finalement marche arrière.

© Boomerang

Ce changement de politique s'explique par le fait que l'investisseur italien compte faire entrer WeTransfer en bourse. Pour cela, il a besoin de résultats capables de séduire les marchés financiers. C'est pourquoi il cherche à faire des économies tout en ajoutant de nouvelles façons de monétiser les données des utilisateurs.

Mais Nalden est loin d'approuver ce virage à 360°. "Bending Spoons ne se soucie pas vraiment des gens. Même si je comprends que cela fasse partie de leur stratégie de capital-investissement, je constate que depuis mon départ de [WeTransfer] en 2019, de nombreuses mises à jour ont, à mon avis, fondamentalement tué le produit", a-t-il déclaré à TechCrunch. Peu après, des personnes l'ont contacté pour lui faire part de leur mécontentement et de leur frustration envers WeTransfer, ce qui l'a décidé à créer une alternative à son ancien service qui retrouverait son esprit original, axé sur la simplicité.

Boomerang : un service gratuit simplifié à l'extrême

C'est dans ce contexte qu'est né Boomerang, un service de transfert de fichiers qui se veut volontairement minimaliste et centré sur l'essentiel : permettre l'envoi de fichiers sans avoir à créer de compte ni à fournir d'adresse e-mail. Nalden assure qu'il ne diffusera aucune publicité et ne collectera que les données qui sont nécessaires. "Je veux simplement proposer un outil qui fonctionne pour les utilisateurs. C'est comme acheter un marteau. On ne veut pas forcément acheter un marteau sophistiqué, mais un marteau qui fonctionne, tout simplement", explique-t-il à nos confrères de TechCrunch.

© Boomerang

Boomerang est disponible depuis un navigateur Web à cette adresse, et une application Mac dédiée devrait bientôt voir le jour. La version gratuite sans compte offre 1 Go de stockage et permet de télécharger des fichiers de 1 Go maximum, avec une expiration automatique au bout de sept jours. La création d'un compte, là encore toujours gratuitement, permet de pousser la limite à 3 Go, avec une expiration de 14 jours et la conservation d'un historique en prime. Enfin, pour ceux qui ont des besoins plus importants et qui sont prêts à mettre la main au portefeuille, un abonnement à 6,99 € par mois permet de bénéficier de 500 Go d'espace de stockage, avec des fichiers pesant jusqu'à 5 Go, une protection par mot de passe et une disponibilité de 90 jours.