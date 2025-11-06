Si vous avez commandé chez Shein, vous n'êtes pas près de recevoir vos colis

Alors qu'une procédure de suspension de Shein est en cours en France, le Gouvernement lance une énorme opération pour contrôler les 200 000 colis en provenance de la plateforme qui attendent à Roissy-CDG.

Shein n'en finit plus de se débattre contre les scandales successifs et les problèmes qui en découlent ! Qui aurait pu prédire que son installation au BHV allait prendre une telle tournure ! Il y a quelques jours, la plateforme d'e-commerce très controversée a été épinglée par la Répression des fraudes, au même titre qu'AliExpress, pour avoir mis en vente des poupées sexuelles à caractère pédopornographique. À peine deux jours plus tard, un député y découvrait des armes de catégorie A – donc formellement interdites à la vente (voir notre article).

Des violations claires de la loi qui ont amené le Gouvernement à entamer une procédure de suspension du site le temps que celui-ci démontre aux pouvoirs publics que l'ensemble de ses produits est bien dans les clous. Et, histoire de bien faire passer le message, le Gouvernement a décidé de lancer une opération d'envergure avec un contrôle à 100 % de tous les colis provenant du site de l'ultra-fast fashion à l'aéroport de Roissy – Charles-de-Gaulle, principal point d'entrée des marchandises provenant de Chine. Un coup de pression et communication qui vise Shein, mais aussi Temu, AliExpress et compagnie !

Shein : une opération coup de poing assortie de plusieurs procédures

Le service des Douanes va ainsi contrôler pas moins de 200 000 colis dans les prochaines heures, qui se retrouvent donc bloqués à l'aéroport. Dans un message publié sur son compte X, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a expliqué que "l'opération, d'une ampleur exceptionnelle, vise à vérifier la conformité des produits, la véracité des déclarations et le respect des obligations fiscales et douanières. Les premiers constats font apparaître des produits non conformes et illicites : cosmétiques non autorisés, jouets dangereux pour les enfants, contrefaçons, appareils électroménagers défaillants". Autant dire que ceux qui ont commandé sur Shein ces derniers jours ne sont pas près de recevoir leurs colis !

En parallèle, les autorités ont initié deux procédures, une administrative et une judiciaire, contre le géant chinois afin d'obtenir sa suspension en France. De plus, ce 6 novembre, les ministres de l'Économie, de l'IA et du Numérique ont annoncé avoir demandé à Henna Virkkunen, vice-présidente de la Commission européenne chargée de la souveraineté technologique, "de se saisir pleinement de ses prérogatives et d'adopter à l'encontre de la plateforme des mesures provisoires. Si Shein se croit au-dessus des lois, nous allons prouver l'inverse. Le temps de l'impunité est terminé. Nous devons alerter les autres pays européens et faire en sorte que les produits illégaux retirés par Shein en France le soient aussi chez eux".

Le géant de l'ultra fast fashion n'a pas tardé à réagir et a suspendu, dès le 5 novembre, sa marketplace en France, qui est utilisée par les vendeurs tiers pour vendre leurs produits aux utilisateurs – en revanche, la partie du site qui permet au groupe de vendre ses propres produits est toujours en ligne. "Cette mesure permet de mener une revue approfondie pour garantie le plein respect de la loi française et les plus hauts standards en termes de protection du consommateur", indique-t-il dans un communiqué.

L'implantation de Shein au sein de l'incontournable BHV, avec un point de vente de 1 200 mètres carrés, a remis sur le devant de la scène les polémiques à propos de l'ultra fast fashion, dont Shein est le fer de lance – incitation à la surconsommation, empreinte écologique catastrophique, exploitation des travailleurs, participation au génocide des Ouïghours, protection des données personnelles tout à fait relative…

Pourtant, la France reste le premier marché européen pour l'entreprise chinoise, avec 25 millions de consommateurs. Aujourd'hui, elle a fini par devenir un symbole de l'impuissance publique face à la déferlante des produits "made in China" en Europe. Ou celui de la victoire de la société de consommation sur l'éthique, c'est selon.