Le Black Friday 2025 arrive en avance (et c'est le grand n'importe quoi)

Le Black Friday approche. Mais, si cette grande braderie se tient normalement lors du dernier vendredi de novembre, les festivités vont débuter bien avant cette année. Au point que l'on devrait plutôt parler désormais de Black Month…

Comme chaque année, le Black Friday va faire son grand retour, un mois avant les sacro-saintes fêtes de fin d'année. La plupart des commerçants profiteront de cette grande opération commerciale pour proposer des promotions à foison sur toutes sortes d'articles, dans tous les domaines – y compris la tech, bien évidemment. Normalement, elle commence le dernier vendredi de novembre, le lendemain de Thanksgiving, une fête très populaire aux États-Unis. Et elle se prolonge souvent le week-end qui suit. Pourtant, les marchands n'attendent plus la fin du mois pour lancer les hostilités. À tel point que, aujourd'hui, on ne peut plus parler de "vendredi noir", ni même de Black Week mais de "novembre noir"... Tout est bon pour pousser à la acheter !

Black Friday : une opération commerciale qui débute de plus en plus tôt

Cette année, le Black Friday se tiendra officiellement le vendredi 28 novembre 2025 et se poursuivra jusqu'au dimanche 30 novembre inclus. Le Cyber Monday, l'autre grande opération commerciale qui se tient principalement en ligne, prendra ensuite le relais le lundi 1er décembre afin de clôturer le tout.

Mais, selon nos informations, les toutes premières promotions devraient faire leur apparition dès le vendredi 31 octobre, pile pour Halloween, avec plusieurs démarques successives. Certaines enseignes proposeront leurs premières offres un peu plus tard, vers la mi-novembre. Et c'est sans compter les codes promos à durée limitée, qui peuvent faire gagner quelques dizaines d'euros par produit. Il faudra donc être vigilant pour pouvoir saisir les meilleures opportunités.

Les ̂promotions ont déjà commencé chez certains. Ainsi, on peut retrouver dès à présent le smartphone Xiaomi 15 Ultra à 970 euros au lieu de 1 300 euros chez Rakuten, la tablette Samsung Tab A9+ à 152 euros au lieu de 260 euros chez Amazon, ainsi que les écouteurs AirPods Pro 2ème génération d'Apple à 229 euros au lieu de 279 euros chez Cdiscount. Et il faut s'attendre à des vagues successives d'opérations spéciales tout au long du mois de novembre avec des appellations diverses chez tous les grands de la distribution d'Amazon à Fnac Darty en passant par Cdiscount, Boulanger, Rakuten, Electro Dépot, Conforama, LDLC, Materiel.net, E.Leclerc, Auchan, Carrefour et consorts.

Donc même si les premières promotions "officielles" du Black Friday ne démarreront pas avant le 31 octobre, cela vaut le coup de commencer à fouiller dès à présent. Mais attention à ne pas céder à l'appel de la surconsommation !

Quoi qu'il en soit, cet étalement marque une dérive plus profonde qui concerne également les soldes, pourtant strictement encadrées par la loi, contrairement au Black Friday. Les promotions ne se concentrent plus sur un seul jour ni même une semaine : elles deviennent continuelles, quasiment permanentes, au point faire perdre tous leurs repères aux consommateurs.