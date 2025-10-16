Amazon offre 5 % de remise et la livraison gratuite en point relais pour les livres

Pour relancer ses ventes de livres, Amazon s'offre un joli coup de com en proposant une remise de 5 % sur le prix des ouvrages en papier neufs avec livraison gratuite en point relais. Mais attention, il y a quelques conditions à remplir…

Depuis octobre 2023, les acheteurs Amazon – y compris ceux abonnés à Prime – doivent s'acquitter de 3 euros de frais de port pour toute commande en ligne de livres inférieure à 35 euros. Au-delà de ce montant – à condition que la commande porte uniquement sur des livres – les frais peuvent être ramenés à un centime. Cette mesure, censée protéger les librairies indépendantes face aux géants du e-commerce, avait été mise en place dans cet esprit, mais avait porté un sacré coup dur aux consommateurs français. Mais l'entreprise de Jeff Bezos avait tout de même trouvé une parade en faisant livrer gratuitement les colis dans ses propres points de retrait (voir notre article).

Reste que la crise et l'inflation sont passées par là, et l'augmentation des frais de port sur les livres a surtout eu pour effet de dissuader l'acte d'achat. Dans un sondage de l'IFOP paru à la fin 2024, 40 % des sondés indiquaient avoir réduit leurs achats de livres à cause de cette décision. Se posant en bon défenseur du pouvoir d'achat et de l’accessibilité à la culture, Amazon a décidé de frapper fort. À partir du jeudi 16 octobre, l'entreprise propose une réduction de 5 % sur tous les livres neufs, à condition de les récupérer dans l'un de ses 3 000 points partenaires qui vendent des livres – et qui ne font donc pas payer de frais de livraison. L'objectif : faciliter l'accès au livre, notamment dans les zones rurales et les petites villes.

Attention, pour que la commande soit éligible, elle doit obligatoirement porter sur un panier composé de livres vendus par Amazon – et uniquement par lui, tous les titres sur la plateforme ne sont donc pas éligibles, loin de là. Ensuite, il faut bien cliquer sur son panier puis sur "Passer la commande", et non pas directement sur "Acheter maintenant" depuis la page du produit. Enfin, pour l'adresse de livraison, il faut choisir "Rechercher un point de retrait gratuit", puis en sélectionner un dans un commerce qui vend déjà des livres – tous les points de retrait ne sont pas éligibles. Et normalement c'est bon. Mais ça fait beaucoup de conditions quand même !

Amazon : une opération séduction pour les lecteurs isolés

Cette réduction de 5 % est le montant maximum autorisé par la loi sur le prix unique du livre. Elle n'est pas énorme en soi, surtout pour les commandes de moins de 35 euros, mais c'est un geste pour faire revenir les lecteurs et un excellent coup de communication. D'ailleurs, Amazon n'invente pas l'eau chaude puisque la Fnac propose la même chose pour ses clients possédant une carte adhérent pour les retraits en magasin. Mais là où le géant du commerce en ligne impressionne, c'est sur l'étendue géographique de son réseau.

En effet, la loi autorise la livraison gratuite lorsque le retrait s'effectue dans un commerce vendant déjà des livres. Les fameux points de retrait peuvent donc être des Amazon Lockers, s'ils sont situés dans des commerces de type librairie, ou des comptoirs installés chez des commerçants avec un rayon loivres, comme des magasins Leclerc, par exemple. Et, bonne nouvelle, 70 % de ces 3 000 points de retrait se trouvent dans des zones rurales ou de petites communes. Le groupe met ainsi en avant un meilleur accès à la lecture pour les territoires où l'accès physique au livre se raréfie.

Cette opération commerciale tombe à point nommé, puisque le secteur du livre connaît actuellement une baisse de régime. Selon les chiffres du Centre National du Livre (CNL), les ventes de livres ont chuté de 3 % sur un an, et le nombre d'acheteurs de livres neufs de 10 %. Paradoxalement, 72 % des Français estiment qu'Internet leur offre un accès plus large à la diversité des livres, tandis que 71 % jugent qu'il n'a jamais été aussi simple d'obtenir le titre qu'ils souhaitent lire, selon une étude IFOP réalisée pour Amazon en avril dernier. Les lecteurs de livres papier disparaissent alors que les moyens de les obtenir se simplifient. Ou peut-être est-ce simplement notre façon de lire qui évolue avec le numérique…