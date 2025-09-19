Vous n'êtes pas assez présentable pour une visio ? Zoom va afficher votre double numérique

Dans quelques mois, Zoom vous permettra de générer un avatar photoréaliste pour prendre votre place lors des visioconférences, quand vous ne voulez pas vous montrer. Il pourra suivre vos mouvements et même imiter vos expressions.

Votre prochaine réunion en visioconférence débute dans dix minutes. Le problème, c'est que vous êtes en jogging, pas coiffé et que vous peinez à émerger. Bref, vous n'êtes pas du tout présentable ! Pas de panique, Zoom a la solution ! Si vous n'êtes pas dans un état présentable, votre double numérique le sera ! Alors, contrairement à ce qu'avait affirmé le PDG de la plateforme en juin 2024, il n'est pas question de manquer la réunion et de laisser une copie générée par IA répondre à votre place, non. Il s'agit simplement de l'utiliser à la place du flux vidéo réel, comme l'explique l'entreprise dans un billet de blog. Cette fonction devrait être disponible pour les utilisateurs de Workplace en décembre prochain.

Double numérique : des mesures de sécurité pour éviter les dérives

Avec cette fonction, l'IA sera capable de générer un avatar basé sur votre propre image, à partir d'une photo ou d'un cliché pris directement dans l'application. Mais attention, cet avatar ne sera pas une simple image figée. D'après l'entreprise, il sera capable de suivre vos mouvements et de synchroniser vos expressions, et il pourra même être habillé dans différentes tenues vestimentaires.

Zoom peut déjà générer des avatars IA pour des clips préenregistrés. © Zoom

Pour éviter les abus, Zoom a tout de même mis en place un dispositif de sécurité baptisé "Live camera authentication", qui permettra de s'assurer que le double numérique est bien le vôtre, et non celui d'une autre personne dont vous usurperiez, en quelque sorte, l'identité. De plus, impossible de tromper les autres participants, puisqu'une mention visuelle leur indiquera qu'ils interagissent avec un avatar généré par IA, et non votre image réelle. Cette fonction est encore en développement, aussi les processus d'inscription et d'authentification spécifiques pourraient évoluer avant sa disponibilité générale.

Ce n'est pas là la seule nouveauté liée à l'intelligence artificielle qu'annonce Zoom. En effet, la plateforme va intégrer la traduction vocale en temps réel. Comme son nom l'indique, l'IA pourra traduire en temps réel les propos des intervenants, permettant ainsi aux participants de l'entendre dans la langue de leur choix. Cette fonction sera disponible en décembre en anglais, allemand, chinois, français, espagnol, arabe, japonais, portugais et italien. Il sera également possible de créer des messages personnalisés pour les autres participants en salle d'attente. Une fonction qui sera "particulièrement utile pour les organisateurs souhaitant communiquer des informations préalables à la réunion, comme le contexte de l'ordre du jour ou des instructions".