Avec la vérification d'âge, de nouveaux sites porno percent sur la Toile… sans aucun contrôle

Alors que les plus grandes plateformes de porno doivent désormais vérifier l'âge de leurs utilisateurs, de nouveaux sites X émergent en top position sur Google. Pourtant, ils n'ont mis en place aucun dispositif de contrôle…

Il n'y a pas à dire, la loi du 21 mai 2024 relative à la sécurisation et à la régulation de l'espace numérique (SREN) a entraîné un bouleversement significatif dans le paysage de la pornographie française. Pour rappel, elle impose aux sites "pour adultes" de contrôler l'âge de leurs utilisateurs en leur proposant plusieurs solutions éditées par des prestataires externes, notamment un système de double anonymat (voir notre article). Ils ne peuvent plus se contenter d'indiquer sur leur page d'accueil que l'accès est interdit aux mineurs, comme c'était le cas auparavant : une barrière toute théorique qui se levait sur un simple clic, sans aucun contrôle.

Alors que certains principaux sites pornographiques – à savoir Xnxx, Xvideos, Xhamster, Xhamsterlive et Tnaflix – ont finalement adopté ce dispositif, d'autres, comme Pornhub, YouPorn et Redtube, ont décidé de bloquer leur accès depuis l'Hexagone en signe de protestation. Une situation qui laisse le champ libre à de nouvelles plateformes pour adultes, qui ont fait leur apparition dans les premiers résultats de recherche de Google, comme l'a remarqué FranceInfo. Et elles n'imposent aucun contrôle d'âge…

Vérification d'âge sur les sites X : une opportunité pour de nouveaux acteurs

Depuis plusieurs jours déjà, lorsque les internautes écrivent la requête "porno" dans le moteur de recherche de Google, ils ont la surprise de voir s'afficher des sites habituellement beaucoup plus confidentiels. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les trois premiers résultats sont d'obscurs sites, établis à Chypre ou encore en Roumanie, qui n'imposent aucune vérification d'âge. Un simple clic permet d'accéder à l'ensemble des contenus. Les résultats suivants font partie des 17 plateformes visées par l'Arcom.

D'après des données extraites du moteur de recherche par l'Agence de vérification de Radio France, le nombre de requêtes pour le premier résultat de recherche a triplé entre la fin août et le 4 septembre, passant d'un indice 26 à 100. Le succès semble donc au rendez-vous : ce qui fait le malheur des uns, fait le bonheur des autres !

Il s'agit là du phénomène de vase communicant, qui a déjà pu être observé aux É tats-Unis, lorsque certains É tats ont eux aussi bloqué des sites X afin d'empêcher leur accès aux mineurs. Une politique qui s'est soldée par la recrudescence de l'utilisation de VPN, comme cela a également été le cas lors du premier blocage de Pornhub, YouPorn et Redtube.

Face à ce constat, l'Arcom a annoncé agir de façon progressive et qu'elle allait, dans un second temps, cibler ces nouvelles plateformes. Mais en dépit de tous ses efforts, le gendarme du numérique semble rattrapé par la réalité d'Internet : comme la célèbre hydre de l'Herne, chaque site bloqué est aussitôt remplacé par plusieurs autres, généralement hébergés à l'étranger et accessibles en un clic. C'est un éternel jeu du chat et de la souris qui ne semble pas près de s'arrêter...