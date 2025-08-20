pCloud offre 10 Go de stockage en ligne gratuits à tout le monde

Le service de stockage en ligne suisse pCloud permet en ce moment de profiter de 10 Go de stockage en ligne gratuits. Pas besoin de carte bancaire, une simple inscription avec une adresse mail suffit.

Avec la rentrée qui approche à grands pas, vous êtes peut-être à la recherche d'une solution de stockage en ligne qui vous permette de sauvegarder automatiquement vos fichiers, de façon à libérer de l'espace sur vos appareils ou à protéger vos fichiers d'une quelconque perte. Si c'est le cas, nous avons peut-être la solution, et elle ne vous coûtera absolument rien ! En effet, il se trouve que pCloud, un service de stockage suisse, propose actuellement une belle offre que nous tenions à vous partager : 10 Go de stockage cloud gratuits, sans carte bancaire, ni engagement. Il suffit simplement de créer un compte !

pCloud : comment profiter des 10 Go de stockage gratuits ?

Comptant plus de 19 millions d'utilisateurs dans le monde, pCloud a su s'imposer sur le marché du stockage en ligne. Compatible Windows, macOS, et Linux et disposant d'applications mobiles pour Android et iOS, le service fonctionne comme une sorte de disque dur virtuel en ligne, qui permet de simplifier la gestion de vos données tout en étendant le stockage de vos appareils, grâce notamment à des sauvegardes automatiques et à la synchronisation instantanée entre vos appareils. Surtout, comme vos fichiers sont hébergés en Europe, dans des centres de données situés au Luxembourg, ils sont protégés par des lois strictes sur la vie privée.

Pour profiter de cette offre, rendez-vous sur la page d'accueil du site, où vous ne pouvez pas louper la promo qui s'y affiche. Il vous suffit d'indiquer votre e-mail et de cliquer sur le bouton bleu "S'inscrire gratuitement", ou de vous connecter directement en passant par votre compte Google, Facebook ou Apple. Une nouvelle page s'affiche alors. Il ne vous reste plus qu'à cocher les conditions d'utilisation et à cliquer sur le bouton bleu "Créer un compte". Et le tour est joué !

Attention, il y a tout de même une petite subtilité. Une fois inscrit, vous ne disposez pas encore de la totalité des 10 Go gratuits. Vous devez compléter une petite to-do-list pour tout débloquer : téléverser votre premier fichier, télécharger l'application de bureau et mobile pCloud Drive, activer le téléversement automatique, vérifier votre e-mail et inviter quatre amis. Rien de très compliqué, mais c'est un moyen pour pCloud d'être sûr que vous soyez bien intégré dans son écosystème.

Si jamais vous êtes conquis par le service et que vous souhaitez stocker plus de documents – ne soyons pas naïfs, c'est le but de cette offre –, il existe plusieurs abonnements de 500 Go, 2 To et 10 To. Leur prix dépend de la formule de paiement choisie : mensuelle (de 4,99 à 19,99 euros), annuelle (de 49,99 à 199,99 euros) ou à vie (de 199 à 1 190 euros) – en prenant en compte les promotions actuelles.