iCanSend : le nouvel outil de transfert sans cloud français, gratuit et illimité

Découvrez iCanSend, le nouvel outil de transfert de fichiers gratuit et illimité. Sa particularité : les fichiers sont envoyés directement d'un appareil à un autre, sans passer par un serveur, offrant le niveau de sécurité et de confidentialité maximal.

Alors que le secteur du partage de fichiers en ligne est ébranlé par la polémique autour de WeTransfer, le célèbre service de transfert de fichiers via Internet — après avoir discrètement modifié ses conditions d'utilisation, il a été accusé d'utiliser les fichiers partagés pour entraîner des IA et a dû faire marche arrière (voir notre article) —, la question de la confidentialité des données échangées est plus que jamais d'actualité. En effet, pour échanger des fichiers, les utilisateurs sont obligés de passer par un intermédiaire, à savoir le serveur d'une entreprise, qui les stocke temporairement. Mais encore faut-il lui faire confiance !

Consciente de cet enjeu, l'entreprise française Say See Show a décidé d'opter pour une approche radicalement différente en développant iCanSend, un outil de transfert de fichiers direct, sécurisé, sans limites de taille et surtout sans serveur. Une solution qui répond donc à deux des plus grands défis du transfert de fichiers : les limites de taille — auxquelles MEGA avait commencé à s'attaquer avec Transfer.it — et les problèmes de confidentialité. Et en plus, elle est entièrement gratuite et sans publicité.

iCanSend : un niveau de sécurité maximal pour le transfert

Contrairement aux services d'envoi classiques, iCanSend réalise une transmission directe d'appareil à appareil (P2P), sans que les fichiers ne passent ni ne soient stockés sur un serveur intermédiaire. La mise en relation entre les appareils est assurée via un code de jumelage — nous y reviendrons après — qui établit alors un tunnel WebRTC (Web Real-Time Communication) par lequel transitent les fichiers. La connexion est chiffrée de bout en bout entre l'expéditeur et le destinataire, ce qui garantit que personne — pas même le fournisseur, le FAI ou un intrus sur le réseau — ne peut intercepter ou lire les données. Aucune copie n'est stockée dans le cloud.

Afin de garantir l'intégrité technique du transfert, iCanSend dispose d'une vérification CRC (pour Cyclic Redundancy Check, ou contrôle de redondance cyclique en français). Il s'agit d'une empreinte numérique générée à partir du contenu d'un fichier, qui est vérifiée lors de son envoi et de sa réception. Elle permet d'être sûr que le fichier reçu correspond bien au fichier envoyé, et donc que celui-ci n'a pas été altéré en cours de route.

L'autre avantage avec iCanSend, c'est que l'envoi de fichiers ne laisse absolument aucune trace. En effet, comme il n'y a pas de compte requis pour utiliser l'outil, l'utilisateur reste anonyme, sans fournir d'adresse mail ou d'identifiant. De plus, contrairement au téléchargement "classique" des outils de transfert, les fichiers reçus ne sont pas stockés temporairement dans la mémoire ou le cache du navigateur, mais directement streamés vers le dossier de destination — par exemple, "Téléchargements". De même, puisque les fichiers ne transitent pas par les serveurs d'iCanSend, ils ne disposent d'aucune trace d'activité ou de contenu envoyé dans l'historique. Et, bien sûr, le site n'utilise pas de cookies. Bref, c'est le niveau de confidentialité maximal !

iCanSend : comment envoyer des fichiers en temps réel ?

Alors, concrètement, comment fonctionne iCanSend ? Comment ça marche ? Comme nous le disions, l'outil ne nécessite aucune inscription ni installation de logiciel. Il suffit de se rendre sur https://icansend.com ou d'installer l'application, et de cliquer sur "Inviter un appareil" afin de générer un code temporaire. Pour des raisons de sécurité, celui-ci n'est valable que deux minutes. Le destinataire rentre ce code dans le champ de saisie correspondant, et la connexion directe s'établit en quelques secondes.

L'utilisateur choisit ensuite les fichiers à envoyer, ou les dépose directement dans la zone dédiée. Il ne reste alors plus qu'à lancer le transfert et à suivre sa progression en temps réel. Un chat intégré permet en parallèle d'échanger des messages en toute confidentialité. Du côté du destinataire, il n'y a absolument rien à faire, même pas à lancer le téléchargement, qui est automatique. Une fois qu'il a communiqué son code à l'envoyeur, tout est automatique. C'est effort minimum !

Le dernier avantage de ce système, c'est qu'il n'y a aucune restriction de taille concernant les dossiers, comme c'est souvent le cas avec les outils de transfert "classiques". Qu'il s'agisse de projets vidéo 4K, d'archives volumineuses ou d'ensembles de données complets, la seule limite est l'espace de stockage sur l'appareil de réception et, bien sûr, la qualité de la connexion Internet. Voilà qui devrait bouleverser le secteur du transfert de fichiers !