Loi Duplomb : comment signer la pétition en ligne avec FranceConnect ?

Vous désirez, vous aussi, signer la fameuse pétition contre la loi Duplomb qui a déjà recueilli plus de 1,6 million de signatures ? Pour cela, vous devez vous authentifier avec FranceConnect. Voici comment procéder.

C'est une déferlante que personne n'avait vu venir : en l'espace d'une dizaine de jours, une pétition lancée par une étudiante de 23 ans demandant l'"abrogation immédiate" de la loi agricole Duplomb a recueilli plus de 1,6 million de votes – et ce nombre continue d'augmenter – sur le site de l'Assemblée nationale depuis son lancement le 10 juillet 2025, sur les 500 000 demandées. C'est bien simple, c'est la pétition la plus signée de l'histoire de la plateforme – jusqu'à présent, aucune initiative citoyenne de ce type n'avait dépassé la barre des 500 000 signatures, y compris la pétition pour la dissolution de la BRAV-M lors des manifestations contre la réforme des retraites.

Pétition contre la loi Duplomb : une initiative citoyenne pour un débat

Cette initiative s'inscrit contre la fameuse loi Duplomb, définitivement votée le 8 juillet dernier. Décrite comme une "aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire" par l'étudiante, elle autorise l'accélération des projets de stockage d'eau, la facilitation des élevages intensifs et la réintroduction de certains pesticides, dont le fameux acétamipride, un néonicotinoïde interdit en France depuis 2018 en raison du risque qu'il représente pour la nature – il est accusé de nuire aux insectes pollinisateurs, et de s'accumuler dans les sols et les nappes phréatiques – et pour la santé humaine – plusieurs études scientifique ont démontré que son exposition pouvait être liée à des problèmes de neuro-développement chez le fœtus, à des cancers, à des malformations cardiaques ou encore à des maladies rénales chroniques.

Toutefois, les défenseurs du texte rappellent que ces risques restent incertains à cause d'un manque d'études d'ampleur et pointent le fait que l'usage de l'acétamipride pénalise les agriculteurs français – notamment les producteurs de betteraves qui déclarent n'avoir aucune solution alternative – puisqu'il est autorisé dans l'Union européenne jusqu'en 2033, et utilisé dans des pays européens dont la France importe les produits. Bref, cette loi censée "lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur" est loin de faire l'unanimité !

En dépassant les 500 000 signatures, la pétition contre la loi Duplomb doit permettre l'organisation d'un débat en séance publique sur la loi votée à la rentrée – cela n'avait pas été le cas en mai lors de l'examen du texte. La date limite pour le recueil des signatures est au 17 juillet 2026.

Pétition contre la loi Duplomb : comment s'authentifier via FranceConnect ?

Voici la marche à suivre si vous décidez de signer, vous aussi, cette pétition. Car celle-ci comporte une petite particularité qui pourrait en décourager plus d'un. En effet, à la différence d'autres sites de pétitions, il ne suffit pas simplement d'indiquer un nom et une adresse email pour signer. En raison du caractère officiel de la démarche, vous devrez prouver votre identité afin de garantir que vous êtes bien la personne qui signe, et que vous ne le faites qu'une seule fois. Or, l'identification électronique, qui se fait via FranceConnect, peut être compliquée. De nombreux citoyens ne sont pas familiarisés avec cet outil. Voici comment faire :

► Rendez-vous sur la page de la pétition sur le site de l'Assemblée nationale ;

► Cliquez sur le bouton bleu foncé Identifiez-vous pour signer la pétition sur la droite ;

► Une fenêtre pop-up apparaît. Cliquez sur le bouton S'identifier avec FranceConnect ;

► Une nouvelle page s'ouvre, affichant différents sites des services publics (Impot.gouv.fr, Ameli.fr, France Identité, Yris...). Choisissez le service de votre choix, si possible un que vous avez déjà utilisé en ligne.

► Il ne vous reste plus qu'à vous connecter à celui-ci.

► Sur la page suivante, cliquez sur le bouton bleu Continuer sur Se connecter en tant que signataire à la plateforme de l'Assemblée nationale ;

► Vous allez alors être ramené sur la page de la pétition. Un encart vert vous indiquera, tout en haut, que votre participation a bien été prise en compte.

Attention à bien signer la pétition dont nous vous avons indiqué le lien pour participer à cette initiative citoyenne, et pas une autre. En effet, plusieurs pétitions portant le même nom sont actuellement en circulation, mais elles ne possèdent pas du tout le même nombre de signatures, ce qui fait qu'elles n'ont que peu, si ce n'est pas, de chances d'aboutir.