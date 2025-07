Bac 2025 : voici où et comment consulter les résultats en ligne gratuitement

Les résultats du baccalauréat 2025 seront disponibles le 4 juillet prochain. Découvrez comment accéder gratuitement aux résultats en ligne dès leurs publication officielle. Les dés sont jetés !

Le jour tant attendu est arrivé pour les quelque 720 000 lycéens de Terminale : les résultats du baccalauréat 2025 vont bientôt tomber ! Entre espoirs comblés et désillusions, l'émotion sera au rendez-vous, comme à chaque session. Les élèves scrutent fébrilement leur nom, espérant valider cette étape clé de leur parcours scolaire et fruit, pour certains, de plusieurs années de dur labeur. Rappelons que, pour le bac général et technologique, la note finale découle pour 40 % du contrôle continu et 60 % des épreuves. Le candidat ou la candidate obtient le bac s'il obtient une note moyenne de 10/20 sur l'ensemble des épreuves. Autant dire que le suspense, s'il est moins insoutenable que les années précédentes, est tout de même bien présent. Pour les plus pressés, il est heureusement possible de connaître les résultats de l'examen directement en ligne.

Bac 2025 : à quelle heure sont publiés les résultats ?

Les résultats du bac général, du bac pro et du bac techno 2025 seront disponibles en ligne à partir du vendredi 4 juillet 2025, à partir de 10 h 00 — les horaires exacts varient d'une académie à l'autre. Voici les horaires académie par académie en France métropolitaine :

Aix-Marseille : 13 h 00

Amiens : 12 h 30

Besançon : 12 h 30

Bordeaux : 11 h 30

Clermont-Ferrand : 13 h 00

Corse : 13 h 00

Créteil : 12 h 00

Dijon : 12 h 30

Grenoble : 13 h 00

Lille : 12 h 30

Limoges : 11 h 30

Lyon : 13 h 00

Montpellier : 13 h 00

Nancy-Metz : 12 h 30

Nantes : 11 h 30

Nice : 13 h 00

Normandie : 11 h 30

Orléans-Tours : 12 h 00

Paris : 12 h 00

Poitiers : 11 h 30

Reims : 12 h 30

Rennes : 11 h 30

Strasbourg : 12 h 30

Toulouse : 13 h 00

Versailles : 12 h 00

Voici les horaires de publications pour les académies dans les DOM, à l'heure locale :

Guadeloupe : 15 h 00

Guyane : 15 h 00

La Réunion : 07 h 00

Martinique : 4 juillet à 15 h 00

Mayotte : 3 juillet à 08 h 00

Bac 2025 : où trouver les résultats en ligne ?

Aujourd'hui, les élèves n'ont plus besoin de faire des pieds et des mains devant leur établissement à attendre désespérément leur sentence. Grâce à la numérisation de l’Éducation nationale, les résultats officiels sont désormais accessibles en ligne. Pour les connaître, il suffit de se rendre sur la plateforme Cyclades, qui sert à la gestion des examens et concours.

Une fois que vous y êtes, cliquez sur "Examen" puis choisissez le diplôme qui vous concerne — en l’occurrence le baccalauréat — et cliquez sur "Valider". Une carte va alors s'afficher. Vous pouvez y accéder directement à cette adresse pour le bac général et technologique, et à cette adresse pour le bac professionnel. Cliquez ensuite sur l'académie correspondante, puis demandez l'affichage des résultats en tapant les premières lettres du nom de famille.

Vous pouvez également retrouver tous les résultats en direct sur le site L'Internaute ‑ qui appartient également au groupe CCM Benchmark, comme CCM ‑ qui consacre un article spécial et mis à jour en perméance. Il suffit d'entrer le nom du candidat, de sélectionner son académie, de rentrer le nom de la ville ainsi que l'année (2025).

Attention, gardez bien en tête que les sites seront pris d'assaut par les candidats et leurs proches, ils risquent donc de connaître des ralentissements. D'où l'intérêt d'avoir au moins deux sources. Dans tous les cas, vous devrez quand même vous rendre dans votre établissement scolaire pour récupérer votre dossier et vos notes. Si jamais vous avez obtenu une note moyenne comprise entre 8/20 et 10/20, vous devrez passer par la case rattrapage, dont les épreuves auront lieu jusqu'au 9 juillet inclus.