ChatGPT veut gérer vos mails et votre planning dans Gmail et Google Agenda

ChatGPT pourrait bientôt se connecter à Gmail et à Google Agenda pour analyser votre courrier et planifier vos rendez-vous. Une assistance par IA qui pourrait s'avérer très intrusive vis-à-vis des données personnelles.

Depuis quelques semaines, ChatGPT, l'assistant IA devenu si indispensable pour de nombreux internautes, peut se connecter à Gmail. Toutefois, la fonction est liée à Deep Research – un outil de "recherche approfondie" permettant d'analyser et de synthétiser des centaines de sources en ligne pour produire des rapports complexes en quelques minutes – et se limite à l'extraction de données issues des mails, afin de trouver des informations précises pour enrichir ses réponses. Il est impossible d'extraire ses e-mails et de les résumer ou de travailler spécifiquement dessus. C'est donc franchement loin d'être l'idéal. Trop cloisonné et technique, on est bien loin de ce qu'est censé offrir un assistant virtuel pour le grand public.

Mais Tibor Blaho, chercheur en IA, a découvert qu'OpenAI travaillait sur une nouvelle fonction baptisée "Connect Gmail and Google Calendar". Dans un message sur X, il montre une capture d'écran d'une fenêtre pop-up sur l'application Web de l'IA, accompagnée du prompt "What's my schedule today ?", soit "Quel est mon programme aujourd'hui ?" dans la langue de Molière. Cela signifie que ChatGPT va pouvoir accéder aux messages et à l'agenda de ses utilisateurs afin de les aider à organiser leur planning, résumer des échanges, analyser les messages, rédiger des réponses ou encore des rappels et des événements directement depuis l'interface de l'intelligence artificielle.

ChatGPT dans Gmail : une fonction prometteuse mais délicate

Cette nouvelle fonction va permettre à ChatGPT d'analyser les e-mails par le biais d'une connexion avec Gmail. D'après Bleeping Computer, qui rapporte l'information, il sera possible de demander à l'IA de rédiger des réponses personnalisées aux messages, de transformer un courriel en récit, ou encore de créer un planning à partir de son contenu. En somme, il sera possible d'utiliser ChatGPT comme un véritable assistant personnel pour gérer ses échanges. Cette option ne sera plus exclusivement liée à Deep Research, mais pourra aussi être accessible via ChatGPT Search – le moteur de recherche d'OpenAI qui permet à l'IA d'aller chercher des informations en temps réel sur Internet.

Avec Google Agenda, ChatGPT pourra gérer les emplois du temps. Il sera possible de lui donner accès à son planning quotidien et de lui poser des questions comme "Quel est mon programme aujourd'hui ?" pour obtenir un aperçu clair de ses rendez-vous. L'IA devrait également être capable d'ajuster automatiquement l'agenda selon les disponibilités, de suggérer des créneaux pour fixer une réunion, ou encore de repérer des conflits d'agenda ou des périodes trop chargées.

Sur le papier, la nouvelle est extrêmement séduisante, mais elle soulève tout de même quelques interrogations quant à la confidentialité des données. En effet, donner l'accès de sa boîte mail et de son agenda à une IA implique de partager des informations sensibles dont on ne sait pas avec précision ce qu'il adviendra. Pour l'heure, la fonction est testée auprès d'un nombre restreint d'utilisateurs américains. OpenAI devrait communiquer plus largement à son propos prochainement. Reste à savoir si elle sera disponible en Europe, beaucoup plus stricte en matière de traitement des données personnelles.