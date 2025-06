ChatGPT est en panne : que se passe-t-il chez OpenAI ?

ChatGPT et d'autres services d'intelligence artificielle d'OpenAI sont en panne ce mardi 10 juin. La situation ne semble pas s'améliorer. Il ne reste qu'à attendre que tout rentre dans l'ordre.

C'est la panique chez les utilisateurs de ChatGPT ce mardi 10 juin. Depuis le milieu de la matinée, le chatbot d'OpenAI ne fonctionne plus, affichant un message piteux à chaque requête ("Hmm... something seems to have gone wrong", que 'lon peut traduire par "Hmm… il semble y avoir un problème"), sans autre explication.

Les signalements sur DownDetector – le célèbre site qui répertoire les pannes et les problèmes des services en ligne et des opérateurs – se multiplient depuis 11 h environ. Et après une légère baisse vers l'heure du déjeuner, ils sont repartis à la hausse dès 13 h 30, ce qui indique que le souci n'est pas résolu.

© Down Detector

OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, signale également des problèmes sur son site en indiquant que d'autres outils d'iA sont également touchés, notamment pour Sora, le générateur de vidéos., et ses API, ses interfaces de programmation utilisées par d'autres services et applications. Mais l'entreprise ne fournit aucune explication, ni aucune indication sur le moment d'un retour à la normale. Sur les forums, certains utilisateurs semblent encore accéder à quelques fonctions, avec des ralentissements. Perplexity, le moteur de recherche IA qui utilise certains modèles OpenAI, subit également des pannes et signale des "lenteurs et des taux d'erreur élevés" sur sa page d'état, souligne The Verge.

© OpenAI

En l'absence d'information officielle, difficile de savoir ce qui se passe exactement. OpenAI indique enquêter sur ce problème. On peut supposer qu'il s'agit d'un souci technique lié aux serveurs de l'entreprise.

Quoi qu'il en soit, dans ce genre de situation, la règle est simple : une fois que l'on vérifié que le problème est général, il faut simplement attendre. Le souci vient d'OpenAI et il faut juste attendre que l'entreprise répare son système. Certes, c'est gênant pur els utilisateurs payants, mais il ne s'agit pas d'un service public, et encore moins d'une service vital. Et on vit encore très bien sans IA !