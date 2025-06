Airbnb fait peau neuve avec une nouvelle application et des services étendus

Pour diversifier ses activités et devenir un incontournable du tourisme, Airbnb a entrepris une refonte totale de son application. Celle-ci permet maintenant de réserver des chefs cuisiniers, des entraîneurs ou encore des stylistes.

Airbnb est devenu un pilier du secteur touristique en mettant les voyageurs en relation avec des hôtes, qu'ils soient professionnels ou particuliers, aux quatre coins du globe. La plateforme offre ainsi des solutions d'hébergement adaptées aux besoins de chacun, que ce soit pour des vacances ou tout autre type de déplacement. Mais l'entreprise entend étendre son empire et devenir "bien plus qu'un simple Airbnb". Pour cela, elle a entrepris une refonte totale de son application mobile, intégré des fonctions d'intelligence artificielle et multiplié ses services, comme elle l'a annoncé dans un billet de blog en mai dernier.

Airbnb : vers une diversification de ses activités

Airbnb semble bien décidé à marcher sur les plates-bandes des hôtels. Aussi, en mai dernier, l'entreprise a lancé Airbnb Services, qui permet aux utilisateurs de réserver des spas, des massages, des soins du corps, des séances de yoga et bien plus encore à proximité de l'endroit où ils séjournent (voir notre article). Une dizaine de catégories ont été lancées dans 260 villes, mais Airbnb prépare d'ores et déjà une extension. Jud Coplan, vice-président du marketing produit de la firme, a révélé à TechRadar que la plateforme entendait aller au-delà des dix catégories de services déjà existantes.

© Airbnb

En parallèle, Airbnb a aussi amélioré Airbnb Experiences, qui permettait initialement aux utilisateurs de réserver des guides locaux ou des activités (visites de galeries d'art, participation à des circuits gastronomiques, etc.). Désormais, les clients pourront "voir qui participe avant de réserver, envoyer des messages aux participants, en groupe ou individuellement, pendant l'expérience et rester en contact après."

La plateforme y a aussi ajouté des "expériences" de luxe, baptisées Airbnb Originals. À titre d'exemple, il peut s'agir de jouer au beach-volley avec l'athlète olympique Carol Solberg sur une plage à Rio, ou de visiter Notre-Dame avec Axelle Ponsonnet, une architecte de l'équipe de restauration de la cathédrale. Elles sont disponibles dans plus de 650 villes à travers le monde, mais la fonction devrait s'étendre par la suite. Une façon de diversifier ses activités !

Airbnb : une application mobile remise au goût du jour

Pour l'occasion, l'application a profité d'un petit remaniement de son interface. Une nouvelle page d'accueil met en avant la nouvelle offre. Un nouvel onglet "Explorer" propose des recommandations de logements, d'expériences et de services dans des destinations spécifiques, tandis qu'un onglet "Voyages" permet de configurer l'itinéraire. La messagerie a également été repensée avec le partage de photos et de vidéos. Enfin, les hôtes bénéficient d'un nouvel onglet de gestion des réservations détaillant les réservations à venir, d'un calendrier mis à jour avec une vue quotidienne et un planning horaire, ainsi que de nouveaux outils de gestion des annonces.

© Airbnb

Comme tout bon service numérique qui se respecte, Airbnb a droit à sa dose d'IA, qui s'occupe de trier et d'organiser les photos d'une annonce pour les mettre en valeur, de suggérer aux hôtes des réponses rapides, et de recommander aux voyageurs des services en se basant sur "l'étape de leur parcours, leurs réservations passées, leur voyage actuel et ce qu'ils ont indiqué dans leur profil". Un nouvel assistant IA est également en cours de test aux États-Unis dans le but d'améliorer le service client.