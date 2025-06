Sites X : Pornhub, YouPorn et Redtube seront bloqués en France dès le 4 juin

L'accès aux sites phonographiques Pornhub, YouPorn et Redtube sera bloqué en France à partir du mercredi 4 juin 2025 ! En cause : un bras de fer impitoyable entre leur éditeur et les autorités à propos de la vérification d'âge.

C'est un véritable coup de tonnerre pour les amateurs de plaisirs charnels et autres aficionados de vidéos X ! Après des années d'affrontements juridiques avec les autorités françaises, le géant des sites pornographiques Aylo (ex MindGeek) annonce le blocage de ses plateformes Pornhub, YouPorn et Redtube en France à partir de mercredi 4 juin dans l'après-midi. En cause, les récentes réglementations entrées en vigueur, qui imposent aux plateformes pour adultes de vérifier l'âge des visiteurs, et ainsi éviter qu'elles ne soient accessibles aux mineurs.

Blocage de Pornhub, YouPorn et Redtube : le résultat d'une longue bataille juridique

Pour rappel, toute cette affaire tourne autour de la vérification d'âge sur les plateformes pour adultes. En effet, pendant longtemps, celles-ci se contentaient d'indiquer sur leur page d’accueil que l'accès est interdit aux mineurs... et c'est tout. Il était donc très facile pour un enfant de s'y rendre malgré tout, en ignorant cet avertissement de pure forme qui contrevient totalement à la législation française (voir notre article).

Suite à la loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (SREN) votée en 2024, la plupart des sites X sont contraints, depuis le 11 janvier 2025, de contrôler l'âge de leurs utilisateurs en leur proposant plusieurs solutions éditées par des prestataires externes. Pour les aider à respecter cette nouvelle législation, l'Arcom a d'ailleurs publié en octobre 2024 un référentiel technique pour les aider à mettre en place un système de double anonymat (voir notre article).

En attendant de mettre cette solution en place, les plateformes pour adultes pouvaient se contenter d'un formulaire de carte bancaire avec "une transaction à zéro euro" pour filtrer les internautes mineurs – une solution loin d'être idéale, puisqu'elle ouvrait la voie aux arnaques en ligne et était assez facile à contourner –, et ce pendant un délai de trois mois à compter du 6 mars 2025. Après cette date, les sites X s'exposent à des sanctions s'ils ne respectent pas les exigences. L'amende pourra s'élever jusqu'à 6 % de leur chiffre d'affaires, et l'Arcom pourra ordonner leur blocage sur le territoire français. Mais Aylo a préféré lui couper l'herbe sous le pied.

Blocage de Pornhub, YouPorn et Redtube : un coup dur pour le porno en France

Face à une situation jugée insolvable et pour combattre une législation jugée "symbolique, inutile et dangereuse", pour reprendre les mots du propriétaire de Aylo, Solomon Friedmann, l'entreprise a préféré couper court. "Nous refusons de compromettre votre vie privée avec des mesures qui, paradoxalement, échouent à protéger efficacement les mineur", assène-t-elle, regrettant que "la manière dont nombre de législations dans le monde ont mis en œuvre cette vérification [soit] inefficace, hasardeuse et dangereuse".

Elle explique ne pas être hostile à la stratégie consistant à empêcher les mineurs d'accéder à du contenu pour adultes en soi, mais simplement à la solution choisie par le gouvernement français. Elle aurait, à la place, proposé une vérification de l'âge des utilisateurs effectuée directement sur l'appareil, mais l'idée n'a pas été retenue.

Aussi, dès ce mercredi, les trois plateformes afficheront un message pour expliquer la situation à leurs visiteurs, qui prendra la forme suivante : "Votre gouvernement propose de vérifier votre âge à chaque fois que vous visitez notre site, c'est fou, non ? Cela ne protège pas les mineurs - mais au contraire, cela met en danger la vie privée de tout le monde et expose les enfants à des risque". Concrètement, il s'agit ni plus ni moins qu'un coup de pression.

Blocage de Pornhub, YouPorn et Redtube : une mesure facile à contourner

Clara Chappaz, la ministre déléguée en charge du Numérique, n'a pas tardé à réagir à la décision d'Aylo sur X. "Mentir quand on ne veut pas respecter la loi et prendre en otage, c'est inadmissible", condamne-t-elle. "Les adultes sont libres de consommer du porno mais pas au détriment de la protection de nos enfants", rappelle la ministre déléguée, ajoutant que "demander aux sites pornographiques de vérifier l'âge de leurs utilisateurs ce n'est pas stigmatiser les adultes, mais bien protéger nos enfants." Elle rappelle au passage que d'autres sites se sont conformés à la loi.

Même son de cloche du côté d'Aurore Bergé, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes. "Protéger les mineurs, c'est notre engagement, notre responsabilité. Pornhub, YouPorn et Redtube refusent de se conformer à notre cadre légal et décident de partir. Tant mieux! Il y aura moins de contenus violents, dégradants, humiliants accessibles aux mineurs en France. Au revoir", s'est-elle réjouie sur X.

Reste qu'il est très dur d'interdire quelque chose sur Internet. Les internautes n'auront vraisemblablement qu'à installer un VPN pour se délocaliser virtuellement de France, c'est-à-dire de faire croire au FAI qu'ils se trouvet dans un pays étranger n'ayant aucune réglementation contre les sites classés X, ou à modifier les DNS de leur ordinateur. L'accès à ces sites pornos sera donc un peu plus compliqué, certes, mais pas impossible. N'oublions pas qu'Internet est comme l'hydre de Lerne : quand on lui coupe une tête, il en repousse deux !