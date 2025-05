Decathlon Visio Store : vous pouvez maintenant discuter avec un conseiller en visio

Decathlon déploie Visio Store, un nouveau service qui permet aux clients de prendre rendez-vous en ligne pour échanger en visioconférence avec un vendeur spécialisé et obtenir ainsi des conseils personnalisés.

Les achats en ligne peuvent freiner plus d'un consommateur, surtout lorsqu'il s'agit de produits techniques et onéreux. Car l'avantage, dans les magasins, c'est qu'il est possible de le voir de ses propres yeux, voire de l'essayer, et, en cas de doutes, de demander l'avis d'un vendeur. Mais il n'est pas toujours possible de se déplacer, sans compter que les enseignes ne possèdent pas toujours le produit voulu. Decathlon s'est bien rendu compte du problème, qui représente un manque à gagner. Aussi, comme le rapporte BFMTV, l'entreprise a annoncé, le 19 mai dernier, le déploiement officiel de son service "Visio Store", qui doit permettre aux clients d'être accompagnés à distance par des professionnels, via des rendez-vous en visioconférence. Une décision qui survient après une phase de test menée sur les vélos électriques en 2024, qui s'est révélée concluante.

Visio Store : des conseils personnalisés en visioconférence

D'après les chiffres de Decathlon, 1 100 rendez-vous ont été réalisés entre janvier et décembre 2024, et près d'un sur deux a abouti à un achat. Aussi, l'entreprise a décidé d'étendre le service, 100 % gratuit et sans obligation d'achat, à d'autres univers que les vélos électriques. Sont concernés par le Visio Store les produits de plus de 150 euros, proposés par l'enseigne en ligne et en magasin, dans cinq univers sportifs : la mobilité (trottinettes et vélos à assistance électrique), le cyclisme (VTT, vélos route et vélos musculaire), le fitness (rameurs, tapis de course, racks), la montagne (tentes, mobiliers d'extérieur) et le golf. Au total, près de 200 références sont éligibles à ce service. Decathlon prévoit de l'étendre à d'autres univers sportifs dans les mois à venir. Le domaine du running arrivera notamment à partir de l'été 2025.

La démarche à réaliser pour profiter du Visio Store est simple comme bonjour. Il suffit de prendre rendez-vous en ligne sur le site decathlon.fr, soit depuis la fiche produit, soit depuis la page dédiée au service. Il suffit de renseigner la catégorie du produit sur lequel on souhaite être renseigné, puis le produit en question. Si jamais le produit n'est pas dans la liste proposée, il faut malheureusement se rabattre sur un conseiller par téléphone, joignable au 03 20 19 71 01.

Il faut ensuite indiquer le jour et l'horaire du rendez-vous, puis saisir ses informations personnelles (prénom, nom, adresse mail, numéro de téléphone). Notons qu'il est possible d'autoriser l'envoi d'un e-mail de rappel et de renseigner des détails supplémentaires sur sa demande. Le rendez-vous est ensuite confirmé par e-mail, qui contient un lien permettant de se connecter à la visio, qui dure d'une quinzaine à une trentaine de minutes. Le conseiller présentera les caractéristiques techniques et esthétiques du produit et en fera la démonstration grâce aux caméras du showroom. Il pourra aussi orienter le consommateur vers d'autres références qui répondent mieux à ses besoins. Dans le domaine spécifique de la montagne, la réalité augmentée permet aux clients de visualiser l'encombrement et les dimensions des équipements, comme les tentes de camping. De quoi permettre d'effectuer un achat en ligne en toute sérénité !