Livraison XL : Leboncoin facilite l'envoi de colis lourds ou volumineux

Le site spécialisé dans la seconde main lance un nouveau service de livraison pour les produits lourds ou volumineux, comme des canapés ou le gros électroménager. Voilà qui devrait faire plaisir à beaucoup de monde, d'autant que les tarifs sont très raisonnables.

En France, peu de plateformes en ligne peuvent se targuer d'une telle notoriété que Leboncoin. Depuis sa création en 2006, ce site de petites annonces est devenu un acteur clé, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. D'après le dernier baromètre de la FEVAD, il attire 29,6 millions de visiteurs uniques par mois. Il s'agit quand même du deuxième site de e-commerce en France, juste derrière Amazon et devant Leclerc, la Fnac, Vinted et Temu !

Afin de renforcer sa position de géant sur le marché en ligne de la seconde main, Leboncoin propose désormais la livraison en France de produits pesant jusqu'à 130 kg, comme les canapés ou l'électroménager, grâce à un nouveau service baptisé "Livraison XL", en partenariat avec Relais Colis.

© Leboncoin

Livraison XL : un argument de poids pour Leboncoin

"Avec la livraison XL sur leboncoin, nous levons un frein majeur : la logistique. Désormais, les Français peuvent élargir leur recherche de biens volumineux ou lourds à toute la France en toute sérénité", annonce joyeusement Antoine Jouteau, patron de Leboncoin. Jusqu'à maintenant, le service de livraison était limité aux colis de 30 kg et 150 cm au maximum. Le nouveau service "Livraison XL" permet donc désormais de faire livrer des canapés, des armoires ou encore des réfrigérateurs sans avoir besoin de se soucier de la distance ou d'avoir une voiture à disposition. Six millions d'annonces d'ameublement et deux millions d'annonces d'électroménager sont désormais éligibles à ce service. De nouvelles catégories seront éligibles dans les mois à venir.

Dans le détail, le service propose deux options selon le gabarit de l'objet à expédier. Ainsi, plus de 1 000 Relais Colis Max prennent en charge les colis de 20 à 40 kg et/ou moins de 250 cm, tandis que plus de 300 Relais Colis Drive peuvent servir à transiter les cartons de 40 à 130 kg et/ou plus de 250 cm. Les tarifs débutent à 19,49 euros pour la première catégorie, et de 39,49 à 69,49 euros pour les autres, selon leur poids. Des tarifs beaucoup plus économiques que ceux pratiqués par les transporteurs spécialisés comme DHL UPS ou GLS.

© Leboncoin

La Livraison XL répond à un besoin exprimé par ses utilisateurs, puisqu'ils sont 80 % à se dire intéressés par cette nouvelle fonction, selon les données partagées par la plateforme. De fait, hormis les transporteurs spécialisés, le seul moyen de récupérer un produit lourd ou volumineux consistait jusqu'à présent à l'emporter dans un véhicule, ce qui posait problème à de nombreux utilisateurs, acheteurs comme vendeurs: il fallait en effet non seulement disposer d'un véhicule adapté (monospace, break, utilitaire, camionnette…), à avoir des bras pour aider et à payer les frais associés (location, carburant, péage). Le système de livraison mis en place par Leboncoin et Relais Colis constitue ainsi une solution miraculeuse pour beaucoup.

C'est une très bonne nouvelle pour le marché de la seconde main, car cela permet de démocratiser son accès pour les objets volumineux, qui étaient jusqu'ici souvent écartés, faute de solutions pratiques. De quoi favoriser un peu plus l'économie circulaire, d'autant plus qu'un achat sur deux d'un bien sur Leboncoin se substitue à l'achat d'un bien neuf. Une excellente nouvelle pour nos portefeuilles et pour l'environnement !