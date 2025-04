L'ANFR lance un simulateur pour vérifier votre exposition aux ondes

Les ondes vous inquiètent ? Avec le tout nouveau simulateur de l'ANFR, vous pouvez désormais vérifier votre exposition aux champs électromagnétiques produits par les antennes de téléphonie mobile partout en France.

Entre smartphones, tablettes, ordinateurs, box Internet et objets connectés en tout genre, les ondes radio qui véhiculent des informations numériques font désormais partie intégrante de notre quotidien. Cette exposition constante aux champs électromagnétiques soulève de nombreuses interrogations, notamment sur les effets potentiels sur la santé, en particulier chez les personnes se disant électrosensibles. En France, les réglementations sont assez strictes en la matière. On peut compter sur l'Agence nationale des fréquences (ANFR) pour assurer le respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques et gérer le dispositif national de mesure de cette exposition.

Par soucis de transparence, pour permettre aux citoyens et aux collectivités locales d'accéder à l'information et d'identifier les zones nécessitant une surveillance particulière, l'ANFR a déployé un simulateur de l'exposition aux ondes électromagnétiques produites par les antennes de téléphonie mobile, toutes technologies confondues (2G, 3G, 4G et 5G). Il permet de visualiser avec précision les niveaux d'exposition à l'extérieur des bâtiments sur l'ensemble du territoire, notamment en effectuant une recherche par commune ou adresse spécifique. Il est accessible gratuitement sur la plateforme Cartoradio.fr et sur l'application mobile OpenBarres.

Simulateur d'exposition aux ondes : une volonté de transparence

Développée en partenariat avec la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) du ministère de la Transition écologique, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et la société GEOMOD by COEXYA, cette carte interactive modélise l'exposition en champ électrique dans l'ensemble du territoire métropolitain. Elle est le résultat de calculs complexes impliquant plus de 130 milliards de points de simulation (actualisés chaque mois pour refléter l'évolution des réseaux mobiles), les données cartographiques de l'IGN et les caractéristiques techniques de toutes les antennes extérieures autorisées par l'ANFR.

Pour consulter les niveaux d'exposition à un point précis, rendez-vous sur Cartoradio.fr ou téléchargez l'application mobile OpenBarres, qui est disponible gratuitement sur le Play Store et l'App Store. Saisissez une adresse, un code postal ou le nom d'une ville dans la barre de recherche. Allez dans "Configurer l'affichage" (avec l'icône du rouage) et cochez "Affichez les simulations d'exposition".

Le simulateur utilise une palette de couleurs afin que l'on puisse visualiser les différents niveaux d'exposition. Cela va du violet foncé (moins de 0,4 volt par mètre ou V/m) à l'orange (plus de 24 V/m). La plupart du temps, surtout en milieu rural, la carte est violet foncé. Les niveaux d'exposition augmentent généralement dans certaines zones urbaines ou en cas de forts reliefs. Dans tous les cas, c'est toujours inférieur aux valeurs limites réglementaires, qui sont fixées entre 36 et 61 V/m. Mais dans le cas où des zones de forte exposition sont repérées, l'ANFR intensifie alors sa surveillance. En cas de dépassement, elle peut demander l'arrêt immédiat de l'émetteur concerné et imposer des mesures correctives.