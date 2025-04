France Identité : une activation simplifiée directement en mairie dès la remise de la CNIe

Alors que vous pouvez désormais demander gratuitement le renouvellement de votre CNI avant son expiration, vous pouvez également faire activer votre identité numérique en mairie, avec l'application France Identité.

Depuis le 31 mars 2025, il est possible de demander le renouvellement de sa carte d'identité avant sa date d'expiration, afin de pouvoir obtenir une carte nationale d'identité électronique (CNIe) – le modèle au format carte de crédit, distribué depuis août 2021, qui intègre une puce et un QR code – au simple motif de désirer avoir ses papiers d'identité sur smartphone (voir notre article). En effet, il faut absolument posséder une pièce d'identité de ce format pour pouvoir utiliser France Identité, qui permet de stocker sa carte d'identité, sa carte Vitale et son permis de conduire sur son smartphone. Afin d'aider les Français les moins à l'aise avec la technologie, les mairies vont désormais les assister dans l'activation de leur identité numérique directement lors de la remise de leur pièce d'identité.

France Identité : un QR code pour avoir ses documents dématérialisés

Ainsi, depuis le 31 mars 2025, il est possible d'activer son identité numérique directement lors de la remise de la carte d'identité en mairie. Les citoyens sont invités par SMS à télécharger en amont de leur rendez-vous l'application France Identité sur leur smartphone. Une fois sur place et la CNIe en leur possession, ils peuvent alors fournir le QR code proposé dans l'appli à un agent de mairie, pour que ce celui-ci active leur identité numérique pour eux. Il faudra ensuite patienter 24 à 48 heures pour que l'opération soit validée.

© Ministère de l'Intérieur

Cette initiative permet de lutter contre la fracture numérique, notamment chez les personnes âgées, qui ne sont pas toutes à l'aise – loin s'en faut ! – avec les ordinateurs, les tablettes, les smartphones et Internet. Elles pourront alors générer une procuration rapidement et obtenir l'accès aux outils sur FranceConnect+. Attention à ne pas se faire piéger par des arnaques ! Certains cybercriminels en profitent pour monter des sites clones bien référencés sur Google et facturer aux victimes un service pourtant totalement gratuit. Aussi, le seul moyen de faire renouveler ses papiers d'identité est de se rendre sur le site officiel de l'administration française, service-public.fr. Prudence donc !