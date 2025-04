Vos virements bancaires vont être bloqués pendant 4 jours dans toutes les banques

Attention, avec le Vendredi Saint et le lundi de Pâques, les virements bancaires vont être bloqués pendant 4 jours dans toutes les banques européennes. Il faudra donc anticiper si vous devez verser de l'argent dans cette période.

Comme chaque année à l'approche des fêtes de Pâques, une période nécessitant une attention particulière se profile pour les usagers des banques françaises. En effet, du vendredi 18 avril au lundi 21 avril 2025 inclus, les virements bancaires entre établissements seront suspendus. Cette interruption, bien que temporaire, nécessite une attention particulière pour éviter des désagréments financiers.​ Et, bien qu'elle revienne chaque année, elle continue de surprendre les usagers. Aussi, si vous attendez un versement ou si vous devez absolument envoyer de l'argent, mieux vaut anticiper et le faire à l'avance ou prévenir la personne que la somme arrivera avec un léger décalage.

Virements bancaires bloqués : une pause dans toute l'Europe

Le système européen de transferts interbancaires Target 2 – qui assure chaque jour la compensation des transactions entre les banques via les virements SEPA –, est ouvert tous les jours, à l'exception des week-ends, du 1er janvier, du Vendredi saint, du lundi de Pâques, du 1er mai et des 25 et 26 décembre. Par conséquent, il sera fermé cette année durant quatre jours en raison des jours fériés que sont le Vendredi saint et le lundi de Pâques, observés dans de nombreux pays européens. Ainsi, les virements effectués à partir du jeudi 17 avril après 16h30 ne seront traités qu'à partir du mardi 22 avril. Les vingt pays ayant adopté l'euro sont touchés, puisqu'il s'agit d'un système commun.

Ce blocage concerne tous les virements classiques — même ceux programmés à l'avance. Les transferts internes, c'est-à-dire entre comptes d'une même banque, resteront opérationnels. Par exemple, vous pourrez toujours renflouer votre compte courant en puisant dans votre livret A — cela fonctionne également si vous virez une somme d'argent à un autre client de la banque. De plus, les virements instantanés, disponibles 24h/24 et 7j/7, continueront de fonctionner normalement. Et, bonne nouvelle, ils sont tous gratuits depuis le 9 janvier 2025 (voir notre article).

Pour éviter tout désagrément, il est recommandé d'anticiper vos opérations bancaires en tenant compte de cette période d'interruption. Planifiez vos virements à l'avance ou utilisez les paiements instantanés pour assurer la continuité de vos transactions financières.