Google lance son Mode IA : la fin du moteur de recherche comme on le connaît ?

Google bouleverse les résultats de son moteur de recherche avec son nouveau mode IA, qui répond aux questions en mélangeant plusieurs sources grâce à Gemini 2.0. De quoi bouleverser profondément l'écosystème d'Internet.

Le lancement de ChatGPT fin 2022 a complètement bouleversé le secteur de la technologie. Toutes les entreprises misent sur elle pour gagner en popularité et l'intègrent dans leurs appareils et leurs services. Google, jusqu'ici le maître incontesté de l'intelligence artificielle, n'a pas tardé à lui emboîter le pas avec Gemini. L'entreprise intègre progressivement son IA à tous ses services : dans Google Messages, dans Google Maps, dans Gmail, dans Chrome, dans Traduction... Son célèbre moteur de recherche, qui occupe 90 % des parts de marché du secteur, n'y coupe pas.

La firme de Mountain View avait notamment déployé un peu partout dans le monde, excepté en Europe – à cause des contraintes du Digital Markets Act (DMA) et les autres réglementations sur les droits d'auteurs –, AI Overviews (Aperçus d'IA en français), une fonction d'IA générative produisant un petit résumé des résultats de recherche directement au-dessus de ces derniers (voir notre article). Comme elle l'annonce dans un billet de blog, elle en remet une couche avec le déploiement de Gemini 2.0, ainsi qu'un "mode IA". Une contre-attaque à peine dissimulée face à SearchGPT d'OpenAI et à Perplexity.

Mode IA : adieu les résultats de recherche classiques, bonjour Gemini

Google a annoncé le lancement de Gemini 2.0, son modèle d'IA de seconde génération et le plus évolué à ce jour, pour les AI Overviews aux États-Unis. Il se révèle meilleur que son prédécesseur dans de nombreux domaines, que ce soit au niveau des performances et de la latence, pour comprendre le langage, générer du texte ou effectuer des tâches (traduction, résumés, etc.). Il va donc pouvoir fourni des réponses plus complexes, notamment au niveau du code, des opérations mathématiques ou des requêtes multimodales – elles peuvent contenir à la fois du texte, de l'audio et de la vidéo.

© Google

Une autre nouveauté, le mode IA, fait également son apparition à gauche des onglets Tous, Images et Actualités – histoire de ne pas le louper. Il va proposer des réponses plus complètes et avancées encore." Ce nouveau mode de recherche élargit ce que les AI Overviews peuvent faire avec un raisonnement plus avancé", se réjouit Google. Il repose sur une version personnalisée de Gemini 2.0 et une technique appelée "query fan-out" ("éventail de requêtes" en français).

Pour faire simple, l'IA lance plusieurs recherches en parallèle sur différents sous-thèmes, puis résumer toutes ces informations sous la forme d'un article détaillé, avant de lister ses sources, en affichant les sites Web qui lui ont servi dans une colonne à droite. Il est ensuite possible de poser des questions sur les résultats pour aller plus loin, comme dans une conversation.

Pour l'instant, cet outil est seulement déployé de façon expérimentale auprès d'un nombre restreint d'utilisateurs, sur inscription. Seuls les abonnés Google One AI Premium vivant aux États-Unis peuvent l'essayer. Une façon d'éviter trop de dérapages de la part de l'IA – on se souvient des débuts d'AI Overviews, qui conseillait de manger des petits cailloux ou de mettre de la colle dans la sauce à pizza – et de mesurer les retombées négatives sur le trafic des sites Web, qui dépendent en grande partie des résultats de recherche Google.