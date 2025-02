Stage de seconde : ces plateformes aident les élèves à trouver une entreprise

Besoin de trouver un stage d'observation pour un élève de seconde ? Il existe plusieurs plateformes pour vous aider dans votre recherche afin d'obtenir la précieuse convention de stage. C'est le moment de s'y mettre !

Dans les lycées, le mois de juin est traditionnellement réservé aux premières et aux terminales, qui passent les épreuves du bac. Afin d'éviter que les secondes ne se retrouvent avec trois mois de vacances, le Gouvernement a mis en place en 2024 une période de stage d'observation en milieu professionnel obligatoire. Pendant deux semaines, du 16 au 27 juin 2025, tous les lycéens de seconde générale et technologique, scolarisés dans les établissements publics et privés, seront donc en observation dans une entreprise, association ou administration publique, afin de conclure l'année scolaire.

Une mesure qui a suscité (et suscite toujours) des polémiques lors de sa mise en place, les membres de l'Éducation nationale pointant la difficulté à la mettre en place ainsi que son inutilité. Il existe heureusement certaines solutions pour donner un petit coup de pouce aux élèves et à leurs parents.

1 élève, 1 stage : la plateforme du Gouvernement pour les secondes

Pour aider les élèves de seconde à trouver un stage, le Gouvernement a mis en place une plateforme du nom de "1 élève, 1 stage". D'abord ouverte aux entreprises afin qu'elles puissent y déposer leurs offres, elle est désormais accessible aux élèves de seconde, mais aussi aux collégiens devant effectuer un stage, depuis le 13 février afin qu'ils puissent commencer leurs recherches dès à présent.

Son fonctionnement est simple. Il suffit de se créer un compte en quelques clics, de renseigner son code postal ainsi que le nombre de kilomètres du rayon de recherche pour que la plateforme affiche une carte et les différentes annonces proposées dans cette zone. L'annonce indique alors le but du stage, le déroulé de la semaine, les horaires, la durée et le lieu de la pause déjeuner, ainsi que le nombre de postes disponibles. Il ne reste plus pour l'élève qu'à cliquer sur "Postuler" et à suivre l'avancée de sa candidature. En cas d'embauche par l'entreprise, il pourra même signer la convention de stage via la plateforme numérique.

La plateforme du Gouvernement n'est pas le seul moyen de dénicher un stage de seconde. En effet, dix régions de France se sont mobilisées pour proposer un service régional numérique unique en partenariat avec les services académiques, les chambres consulaires et les organisations professionnelles. Vous trouverez la liste des régions concernées ainsi que le lien vers leur site sur www.regions-france.org.

Une autre solution consiste à faire appel à son entourage, que ce soit la famille, les amis ou les professeurs. Le bouche-à-oreille se révèle souvent très efficace. D'ailleurs, il peut être intéressant d'utiliser leur réseau LinkedIn, qui peut parfois faire des merveilles. Sinon, rien ne vaut les candidatures spontanées auprès des entreprises, associations ou établissements publics. Il existe souvent une rubrique dédiée sur les sites Internet, mais, parfois, le mieux est encore de se déplacer directement.