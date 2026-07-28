À quoi sert Seller, la nouvelle appli pour la Marketplace de Facebook ?

Meta lance Seller, une application autonome pour les vendeurs de la Marketplace de Facebook. Elle regroupe en une interface unique tout ce qui est lié aux ventes entre particuliers, avec une dose d'IA en prime.

Cela fait longtemps que Facebook n'est plus un simple réseau social où l'on poste des messages et des photos sur son mur. Au fil des années, la plateforme s'est développée et étoffée, offrant de nombreux services. Parmi eux, il y a la Marketplace, qui regroupe les petites annonces de particuliers. Et, dix ans après sa création, elle n'a jamais pesé aussi lourd dans la stratégie de Meta.

Avec 430 millions d'objets et 44 millions de véhicules mis en ligne chaque mois à travers le monde, elle est aujourd'hui incontournable pour acheter et vendre des véhicules, de la décoration, des vêtements, des appareils électroniques et bien plus encore. Aussi, pour le dixième anniversaire de la plateforme, Meta a annoncé dans un billet de blog le lancement d'une application gratuite destinée aux personnes qui vendent régulièrement des produits sur la Marketplace

Seller : une interface unique pour la Marketplace de Facebook

Baptisée Seller, la nouvelle application regroupe en une interface unique les annonces déjà publiées via Facebook, les conversations avec les acheteurs, un tableau de bord recensant les performances des annonces et des outils de publication plus avancés.

© Meta

L'IA y occupe bien évidemment une place importante : à partir d'une simple photo d'un objet, elle peut générer une description, proposer un titre, suggérer un prix et choisir une catégorie, le tout en une trentaine de secondes. L'entreprise assure vouloir simplifier au maximum la mise en vente, sans pour autant l'automatiser. L'IA se présente comme un assistant chargé d'éliminer les tâches répétitives, sans faire disparaître l'échange humain qui constitue l'un des principaux attraits de la plateforme.

En parallèle, pour garantir la sécurité des échanges, Meta déploie Facebook Verified, un badge de certification gratuit garantissant qu'un compte est bien tenu par un humain, et pas un robot (voir notre article). De quoi permettre aux utilisateurs de garder un minimum de confiance en leurs interlocuteurs et de distinguer le vrai du faux, à l'heure où l'intelligence artificielle vient bouleverser les échanges.