Interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans : la loi est adoptée, mais sera difficile à appliquer

Le Parlement a définitivement adopté le projet de loi pour l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Mais alors que le texte doit entrer en vigueur dès la rentrée, il s'annonce difficile à mettre en place…

Les préoccupations concernant les effets des réseaux sociaux sur la santé mentale, le développement et la sécurité des jeunes se font de plus en plus pressantes et sont plus que jamais au cœur du débat public. En janvier dernier, une étude scientifique de grande ampleur a révélé à quel point ils sont destructeurs. Bref, il y a une vraie urgence pour protéger les plus jeunes de leurs effets toxiques.

C'est dans cet esprit qu'une proposition de loi a été adoptée en janvier 2026 en première lecture par l'Assemblée pour interdire tous les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, avant d'être modifiée fin mars par le Sénat pour ne prévoir que l'interdiction des plateformes les plus nocives, au lieu d'une interdiction totale et indifférenciée. Finalement, le 21 juillet 2026, après plusieurs mois de débat, un compromis a été trouvé et le Parlement a fini par définitivement adopter la proposition de loi. Une grande première en Europe ! Le Gouvernement vise une entrée en vigueur dès le 1er septembre.

Interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans : un texte issu d'un compromis

Le Parlement a adopté le texte issu de la commission mixte paritaire (CMP), avec 243 voix contre 2 au Sénat, et 279 contre 81 à l'Assemblée. L'article principal stipule que "l'accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans". Un bannissement qui ne concerne toutefois pas les "encyclopédies en ligne", comme Wikipédia, ou d'autres services comme les "plateformes de développement et de partage de logiciels libres ou de projets numériques à vocation éducative en source ouverte".

Contrairement à la version du Sénat, la loi ne cible donc pas une poignée d'applications en particulier, mais porte bien sur une interdiction générale. Ses frontières sont par conséquent pour le moins floues. S'il n'y a aucun doute que Facebook, Instagram, TikTok et consorts seront bien concernés, la question est plus délicate pour d'autres plateformes. YouTube est-il un réseau social ou une plateforme vidéo ? Roblox est-il un jeu vidéo ou un espace d'échange entre utilisateurs? Dans un communiqué, le Sénat indique qu'"en l'absence de toute liste des plateformes concernées, la définition de son champ d'application relèvera de la Commission européenne".

Je my étais engagé, cest désormais voté : les réseaux sociaux seront interdits aux moins de 15 ans à la rentrée. Merci aux parlementaires. Au Conseil constitutionnel de statuer puis place à laction pour rendre cette mesure concrète et protéger nos enfants en ligne. pic.twitter.com/jC79unxX67 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 21, 2026

Notons que l'adoption de cette loi a nécessité plusieurs ajustements. Dans sa première version, le texte imposait davantage d'obligations aux plateformes. Or, le Conseil d'État avait rappelé que la France ne pouvait pas créer seule des règles techniques relevant de la compétence de l'Union européenne. La Commission européenne a ensuite rendu un avis demandant plusieurs modifications afin d'assurer la conformité du dispositif avec le Digital Services Act (DSA). Les parlementaires ont finalement retenu une version plus simple, qui fixe un âge minimal d'accès sans imposer une méthode précise pour contrôler celui-ci.

C'est précisément sur ce point que se concentre désormais l'essentiel des difficultés. La loi impose aux plateformes de vérifier l'âge de leurs utilisateurs, mais ne leur indique pas comment procéder. Plusieurs solutions sont évoquées, comme le recours à un tiers de confiance ou à des systèmes de vérification d'âge développés au niveau européen – même si l'application mise au point par l'Union européenne a déjà été facilement piratée. Aucune n'a toutefois été officiellement retenue. Les réseaux sociaux devront donc proposer un dispositif permettant de distinguer les utilisateurs âgés de moins de 15 ans tout en respectant la protection des données personnelles.

Citée par BFM, Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique, indique : "On met la responsabilité sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que ce sont eux qui vont devoir trouver les solutions techniques pour faire vérifier l'âge", tout en rappelant que des solutions de vérification d'âge sont déjà en place pour limiter l'accès aux sites pornographiques.

Interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans : une loi qui se heurte à plusieurs problèmes

Si l'intention est on ne peut plus louable, la loi soulève tout de même de nombreux problèmes. Le premier concerne les contrôles d'âge. Ils reposent aujourd'hui le plus souvent sur une simple déclaration de l'utilisateur, facilement contournable en indiquant une fausse date de naissance. Des systèmes plus robustes existent, mais ils impliquent parfois la transmission d'un document d'identité, la reconnaissance faciale ou l'utilisation d'un service tiers, ce qui soulève des questions de confidentialité et de respect de la vie privée.

"C'est la fin de l'anonymat sur Internet", a déploré le député LFI Louis Boyard. "C'est une loi qui n'est pas seulement hypocrite, mais aussi dangereuse." De même, son collègue Antoine Léaument avait déjà relevé, sur X, que "si la loi d'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans est votée aujourd'hui, TOUT LE MONDE devra mettre sa carte d'identité ou une reconnaissance faciale pour se connecter sur les réseaux sociaux. LFI votera contre".

Se pose également la question du contournement. Plusieurs députés ont fait part de leurs doutes quant à la faisabilité de l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans en laissant aux plateformes le soin de mettre en place elles-mêmes un dispositif de vérification de l'âge. "L'expérience internationale invite à la prudence. Les tentatives des États de mettre en place une telle mesure se sont soldées par un échec", a souligné l'élue communiste Soumya Bourouaha auprès de LCP. "Les modalités de contrôle de l'âge restent largement imprécises. Elles ne sont pas stabilisées à un mois à peine de l'entrée en vigueur du texte", a de son côté alerté le socialiste Arthur Delaporte.

La loi de contrôle général de l'identité sur internet vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale par les votes LR et macronistes.



Le RN a laissé passer en s'abstenant.



Nous déposons un recours au conseil constitutionnel contre cette loi liberticide. — Antoine Léaument (@ALeaument) July 21, 2026

Un point sur lequel les Insoumis sont bien d'accord. "Ce texte n'est pas applicable. Ils l'ont essayé en Australie. Les deux tiers des jeunes ont trouvé une solution de contournement", comme l'utilisation de VPN, a indiqué Louis Boyard. Pour lui, le texte aurait en réalité pour finalité "d'imposer à toute la population française, quel que soit son âge, une vérification d'identité pour se connecter à leurs réseaux sociaux" afin de "mettre fin à l'anonymat sur Internet". L'obligation de prouver son âge pour accéder aux réseaux sociaux pourrait conduire à une généralisation des contrôles d'identité en ligne. Un point vivement réfuté par Laure Miller, députée Renaissance, qui est la porteuse du texte.

Les opposants de ce texte pointent du doigt le fait que ces plateformes sont devenues des outils majeurs pour organiser des mouvements sociaux, diffuser des informations rapidement et permettre à des citoyens de se mobiliser en dehors des canaux traditionnels. Des mouvements de contestation récents, en France comme à l'étranger, se sont largement appuyés sur ces espaces numériques pour coordonner des actions, partager des témoignages ou donner de la visibilité à des revendications. Pour ses détracteurs, une interdiction générale avant 15 ans risque donc aussi de limiter l'accès des plus jeunes à des espaces d'expression et d'information qui participent désormais au débat public.

Interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans : une mise en place dès la rentrée prochaine ?

L'exécutif souhaite à présent aller le plus vite possible, afin que la proposition de loi puisse être mise en place dès la rentrée de septembre pour les nouveaux comptes créés sur les réseaux sociaux. Ce n'est en revanche qu'"à l'expiration d'un délai de quatre mois", c'est-à-dire du 1er janvier 2027, que les comptes déjà existants seront ciblés.

"Il nous faut agir sans délai, pour protéger nos enfants des dangers des réseaux sociaux", a martelé face aux sénateurs la ministre déléguée au Numérique, Anne Le Hénanff. "La France montre la voie en Europe, en étant le premier pays à instaurer une majorité numérique", a-t-elle ajouté, précisant qu'une "coalition de quinze pays européens […] souhaite porter cette norme sociale dans leur droit national".

Mais si la loi fixe bien une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans à partir du 1er septembre 2026, plusieurs spécialistes estiment que cette échéance sera difficile à tenir. Dans une tribune publiée dans Le Club des juristes, Julie Groffe-Charrier, maître de conférences à l'Université Paris-Saclay, souligne le fait qu'au fil des discussions parlementaires, les dispositions qui devaient préciser les modalités de contrôle de l'âge et les obligations imposées aux plateformes ont été retirées afin de rendre le texte compatible avec le droit européen, quitte à le vider de sa substance.

Résultat : la loi affirme un principe, mais ne précise plus concrètement comment les réseaux sociaux devront l'appliquer, comme nous l'avons vu plus haut. L'interdiction est donc affichée, mais impossible à appliquer en l'état. "Dépouillé de tout ce qui faisait son essence, il est réduit à une affirmation de principe qui demeure sans portée pratique, faute de mécanisme adossé", explique Julie Groffe-Charrier. Pour faire simple, tout risque de se passer exactement comme la loi sur la majorité numérique, qui est restée lettre morte pour les mêmes raisons. "La montagne a définitivement accouché d'une souris", conclut-elle.

Les parlementaires socialistes et insoumis ayant d'ores et déjà fait savoir qu'ils saisiraient le Conseil constitutionnel, le texte doit à présent être examiné par ce dernier afin de vérifier sa conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution. Si cette dernière étape est franchie, la France deviendra officiellement le premier État membre de l'Union européenne à interdire par la loi les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Reste à voir, désormais, si l'interdiction sera appliquée dans les faits.