YouTube veut copier TikTok avec ces nouvelles fonctions

Le succès de TikTok fait des envieux. À tel point que YouTube Google s'inspire clairement du réseau social pour ajouter de nouvelles fonctions aux Shorts de YouTube, ses fameuses vidéos courtes en format vertical.

Depuis que TikTok a ouvert ses portes, en 2016, l'application a rencontré un succès fulgurant dans le monde entier. La plateforme a réussi à séduire de nombreux utilisateurs grâce à ses formats courts, son fil d'actualité dopé aux algorithmes, mais également ses outils de création et sa large communauté avec laquelle échanger. À tel point que le modèle de TikTok a largement inspiré d'autres réseaux sociaux, à l'instar de YouTube, qui a également développé des formats courts en mode vertical. L'intégration des Shorts semble d'ailleurs réussie, puisque la plateforme de streaming a choisi d'améliorer son système pour le rapprocher encore un peu plus de TikTok.

YouTube Shorts : des vidéos en lecture accélère

Dans un communiqué publié sur son blog officiel, ce jeudi 25 juin, YouTube a annoncé le déploiement de plusieurs options destinées à perfectionner ses formats courts. Pour y parvenir, la firme mise sur la vitesse de lecture des vidéos. Contrairement à TikTok et aux vidéos longues sur YouTube, il n'était pas encore possible de lire les Shorts en x0,5 ou x2. "Vous pouvez désormais doubler la vitesse de lecture d'un Short pour assimiler les informations plus rapidement ou trouver plus vite votre passage préféré", indique l'entreprise dans son communiqué, précisant qu'un mode sourdine avait également été intégré. En effet, il est désormais possible de couper le son d'un contenu en appuyant sur l'écran pour mettre en pause, puis en cliquant sur l'icône de sourdine.

© Capture - YouTube

Pour se rapprocher encore un peu plus de TikTok, YouTube a également choisi de faire disparaître son pouce vers le haut – qui permettait aux utilisateurs de dire qu'ils appréciaient un contenu – pour le remplacer par un like classique, avec une icône de cœur. Mais ce n'est pas tout ! YouTube a aussi annoncé la suppression du bouton "Je n'aime pas", pour le remplacer par "Ça ne m'intéresse pas" et "Ne pas recommander cette chaîne". Des commandes qui servent à l'algorithme pour améliorer les recommandations, et qui ressemblent étrangement à celles du réseau social chinois, qui propose également le bouton "Pas intéressé".

© Capture - YouTube

Enfin, la dernière nouveauté est l'arrivée du mode Clear Screen ("Écran propre", en français). Cette option permet de masquer temporairement les icônes, les boutons et les textes superposés à la vidéo. En pratique, il est donc possible de voir un Short en retirant les légendes ou encore le nom de la chaîne. Pour l'instant, ces nouvelles options sont en cours de déploiement : tous les utilisateurs pourront donc en profiter dans les prochains jours.