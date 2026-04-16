Dreamina Seedance 2.0 : le super générateur de vidéos par IA débarque dans TikTok

Dreamina Seedance 2.0, le générateur de vidéos par IA de ByteDance, vient d'être intégré à CapCut et donc à TikTok. Les utilisateurs peuvent maintenant créer des vidéos extrêmement réalistes en quelques secondes.

En février dernier, ByteDance, la maison-mère de TikTok, secouait le monde de l'intelligence artificielle en déployant Seedance 2.0, un générateur de vidéos impressionnant par son réalisme et ses prouesses techniques. Capable de combiner des instructions en langage naturel avec d'autres types d'entrées multimodales, comme des images de référence, des extraits audio ou de la musique, voire des storyboards textuels, il permet de générer des scènes particulièrement complexes.

Si l'outil était disponible sur les plateformes officielles de ByteDance telles que Jimeng/Dreamina, avec des restrictions géographiques et plusieurs conditions d'inscription, il s'ouvre un peu plus au grand public, puisque l'entreprise a annoncé dans un billet de blog son intégration dans CapCut, son application gratuite de montage vidéo et photo très populaire. Et tant pis pour les droits d'auteur…

Dreamina Seedance 2.0 : un outil aux résultats bluffants

Désormais, les utilisateurs de CapCut peuvent générer des photos mais aussi des vidéos avec l'IA directement sur le logiciel de montage. Il suffit d'écrire quelque chose pour que l'outil transforme le texte en court-métrage. Et comme l'application est extrêmement liée à TikTok, c'est comme si Dreamina Seedance 2.0 arrivait sur le réseau social, puisque les vidéos réalisées avec CapCut y atterrissent en grande majorité.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats sont toujours aussi impressionnants, que ce soit dans les expressions faciales, le réalisme de l'image, la synchronisation de l'audio, la fluidité des transitions ou la complexité des chorégraphies d'action – même s'il y a encore une légère sensation d'étrangeté par moment.

Pour l'instant, il faut obligatoirement passer par la suite Symphony Creative Studio complète, une fonction payante de l'abonnement Pro à 23,99 euros par mois – généralement utilisée par les professionnels et les annonceurs –, pour accéder à l'IA. ByteDance met en avant l'efficacité de la fonction, censée permettre de réaliser en quelques heures une publicité qui nécessite normalement plusieurs semaines de travail.

Dreamina Seedance 2.0 : Hollywood et la question des droits d'auteur

Mais tout le monde ne voit pas Dreamina Seedance 2.0 d'un bon œil. En effet, l'IA a très certainement été entraînée sur des contenus soumis à des droits d'auteur, ce qui est très loin de plaire à l'industrie du cinéma et du divertissement.

En janvier dernier déjà, la Motion Picture Association (MPA), qui représente de grands studios hollywoodiens, avait accusé ByteDance de provoquer des violations massives du droit d'auteur en permettant aux utilisateurs de générer des vidéos qui reprennent l'apparence et les performances de stars ou de franchises protégées, et ce sans aucune autorisation.

Sans compter que l'IA parvient à réaliser, en quelques requêtes, des scènes hollywoodiennes pour un budget relativement dérisoire. Sans surprise, Disney et Netflix n'ont pas tardé à passer à l'attaque. L'entreprise aux grandes oreilles et le N rouge ont en effet envoyé des lettres de mise en demeure à ByteDance au cours des derniers mois.

Reste à voir si les utilisateurs de CapCut et de TikTok seront sensible à ce nouvel outil. Malgré un engouement initial, Sora, le service de génération de vidéos IA et réseau social d'OpenAI, avait été obligé de tirer sa révérence six mois à peine après son lancement, en raison des coûts de fonctionnement élevés – liés à la puissance de calcul nécessaire pour produire des vidéos – et de son manque de succès (voir notre article). Dreamina Seedance 2.0 va-t-il suivre le même chemin ?