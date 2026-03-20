Chuck Norris est mort, mais ses mèmes vivront éternellement sur le Web

Chuck Norris vient malheureusement de décéder brutalement. Mais ce n'est pas pour autant qu'il nous quitte ! L'acteur est devenu (malgré lui) la star d'Internet avec ses mèmes cultissimes. Et le Web ne meurt jamais !

C'est une page qui se tourne pour des générations entières. Le 19 mars 2026, Chuck Norris est décédé à l'âge de 86 ans. Il avait été hospitalisé quelques heures plus tôt à Hawaï suite un malaise. Si beaucoup se souviennent de lui pour ses prouesses en karaté, ses répliques cultes dans les films d'action et les séries B des années 80, ou son rôle dans la série Walker, Texas Ranger, il est aussi une véritable start sur Internet.

En effet, Chuck Norris est très vite devenu un mème dès 2005 avec les "Chuck Norris Facts", qui consistent à prêter au comédien une force surhumaine tout en faisant un jeu de mots absurde. Ce phénomène de pop culture a été décliné à l'international par toute une génération – même si elle n'a finalement pas vu la plupart de ses productions –, foisonnant sur les Skyblogs, les forums et les réseaux sociaux. Si cette tendance a quelque peu décliné, la mort de la star des arts martiaux a toutefois réactivé le phénomène. De quoi rendre la légende immortelle !

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Mort de Chuck Norris : une icône éternelle sur le Web

Les Chuck Norris Facts se caractérisent par leur côté absurde, leur mélange assumé d'aphorismes improbables et de faits irréalistes, tout en glorifiant la force surhumaine de star des arts martiaux. Voici quelques-uns des mèmes les plus illustres :

Quand Chuck Norris regarde le soleil, il le fait cligner des yeux ;

Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini ; deux fois ;

Chuck Norris ne ment pas, c'est la vérité qui se trompe ;

Quand Chuck Norris s'aperçoit qu'il a sauté de l'avion sans parachute, il remonte le chercher ;

Chuck Norris ne porte pas de montre, il décide de l'heure qu'il est ;

Chuck Norris ne rentre pas dans les statistiques, elles sont trop petites ;

Chuck Norris peut diviser par zéro ;

Le sperme de Chuck Norris ne contient qu'un seul spermatozoïde : celui qui a tué tous les autres ;

On a essayé de tailler le portrait de Chuck Norris dans le Mont Rushmore, mais la pierre n'était pas assez dure pour représenter sa barbe.

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Mais la mort de l'icône ne signe pas la fin de ses mèmes, au contraire ! C'est l'occasion pour les internautes de lui rendre un nouvel hommage. "Chuck Norris ne reposera pas en paix, c'est la paix qui reposera en Chuck Norris", "Chuck Norris n'est pas passé à trépas… C'est juste la mort qui a fini par trouver le courage de le rencontrer", "Je ne veux pas croire à ce décès tant que je ne l'aurais pas entendu de la bouche de Chuck Norris"... Il suffit de se rendre sur les réseaux sociaux pour constater que l'icône n'est pas près de disparaître :