Instagram ajoute enfin des boutons Pause et Mute pour les Reels

Bonne nouvelle pour les amateurs de Reels sur Instagram :l'appli permet enfin de mettre ces courtes vidéos en pause ou de leur couper le son grâce à deux nouveaux boutons. Des fonctions pratiques attendues de longue date !

Depuis quelques années, Instagram a opéré un virage stratégique en convertissant l'ensemble de ses vidéos en Reels, ces formats courts et verticaux à défilement infini, directement inspirés du succès fulgurant de TikTok. Dans la foulée, la plateforme a enrichi son offre avec de nombreuses fonctions : création de Reels à partir des Stories, options de remix, filtres variés ou encore accès à une vaste bibliothèque musicale. Mais malgré ces évolutions, une lacune demeure, et elle se fait particulièrement remarquer face à son rival : l'impossibilité de mettre réellement une vidéo en pause. Un problème désormais corrigé.

Reels Instagram : deux boutons pour mettre en pause et en sourdine

Jusqu'à présent, pour mettre une vidéo en pause, il fallait maintenir son doigt appuyé sur l'écran, mais le visionnage reprenait sitôt qu'il était levé. Un fonctionnement qui était loin d'être logique et, surtout, pratique, que ce soit lors d'une interruption extérieure, pour suivre un tuto ou une recette de cuisine par exemple. Sinon, il n'y avait pas d'autres choix que de relire la vidéo dans son intégralité. Le tapotement de doigt, lui permettait uniquement de couper le son de la vidéo – le fameux mute ou "sourdine" dans la langue de Molière.

Mais, en février dernier, la plateforme a commencé à tester auprès d'un petit nombre d'utilisateurs un moyen de résoudre ce problème. Cela a visiblement porté ses fruits puisque Meta a annoncé, dans un post Threads, le déploiement de deux nouveaux boutons : un pour mettre en pause le Reel, et un pour lui couper le sifflet.

Avec cette approche, Instagram s'aligne sur le fonctionnement de TikTok et de YouTube, en se rapprochant davantage d'une logique de lecteur média classique que d'un flux social verrouillé qui tourne en boucle. La fonction est en cours de déploiement sur Android et iOS – nous y avons déjà accès de notre côté.