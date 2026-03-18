eYou : le nouveau réseau social européen qui vérifie les informations publiées en temps réel

Un nouveau réseau social, baptisé eYou, fait doucement son arrivée dans nos contrées. Sa particularité : un fact-checking en temps réel intégré et des algorithme anti-bulles informationnelles. Alors, adieu les fake news ?

Alors que le comportement de Donald Trump se fait de plus en plus imprévisible et chaotique, y compris envers ses alliés, les appels au boycott se multiplient en Europe, en particulier contre les plateformes numériques, qui semblent avoir clairement ployé le genou devant leur nouveau président. Dans le domaine des réseaux sociaux, la domination américaine reste écrasante : la quasi-totalité des services utilisés en Europe en sont issus. Quelques alternatives ont bien émergé, comme BeReal ou Mastodon, mais aucune n'est parvenue à s'inscrire durablement au-delà d'un engouement passager.

Fortes de cette actualité pour le moins tendue, de nouvelles initiatives émergent. C'est le cas de W Social, un concurrent direct à X pensé pour être son exact opposé, qui ne devrait pas tarder à arriver (voir notre article). De leur côté, deux entrepreneurs français ont annonce du pré-lancement le 17 mars 2026 d'eYou, un réseau social européen avec fact-checking en temps réel intégré et algorithme anti-bulles informationnelles. Son lancement officiel est prévu pour mai 2026. En attendant, il est toujours possible de s'inscrire sur la liste d'attente.

© eYou

eYou : des informations vérifiées en temps réel

La startup eYou a été fondée par Grégoire Vigroux (CCO) et Jasseem Allybokus (CEO), deux entrepreneurs français basés en Roumanie depuis plus d'une décennie. Pour ses débuts, elle a convaincu le fonds d'investissement Fil Rouge Capital – basé en Croatie – de miser 300 000 euros sur le projet. Ce fonds, spécialisé dans le financement de jeunes start-up européennes à fort potentiel, voit dans eYou "une start-up née en Europe, avec une ambition mondiale", selon les mots d'un associé gérant, Julien Coustaury.

© eYou

eYou repose sur trois principes qui font cruellement défauts aux plateformes dominantes : la confiance, la transparence et la diversité des points de vue. En effet, le réseau social se distingue par son système de fact-checking intégré. Lorsqu'un utilisateur tombe sur une publication qui lui semble douteuse, il lui suffit de cliquer sur un bouton dédié pour que la plateforme vérifie l'information en temps réel, en s'appuyant sur des sources fiables et neutres, le tout sans quitter son fil d'actualité. En outre, chaque utilisateur a la possibilité de soumettre ses propres sources pour confirmer ou corriger une information, contribuant ainsi à la transparence et à la diversité des points de vue.

En parlant de diversité des points de vue, les créateurs d'eYou tiennent absolument à éviter le phénomène de "bulle numérique", propres à la grande majorité des réseaux sociaux. En effet, les algorithmes prennent un malin plaisir à nous piéger en réduisant nos perspectives et en limitant la diversité de notre accès à l'information. Mais ceux d'eYou sont programmés pour exposer les utilisateurs à des contenus variés,. En plus, ils offrent un contrôle total sur leur fil d'actualité.

D'après les informations recueillies par Tech.eu, les utilisateurs développent un score de réputation basé sur l'exactitude du contenu qu'ils partagent.Ainsi, les personnes qui publient régulièrement des informations fiables apparaîtront plus souvent dans les flux et les recommandations, et vice-versa.

eYou : un algorithme plus transparent et personnalisable

eYou permet également aux utilisateurs de voir et de modifier le profil que l'algorithme crée à leur sujet. Plutôt que d'opérer comme une "boîte noire" cachée comme le font d'autres plateformes, le système de recommandation d'eYou permet aux utilisateurs de modifier les signaux qui façonnent leur flux, leur donnant ainsi la possibilité d'élargir leur exposition de contenu à une plus grande diversité de points de vue et de sortir des chambres d'écho pilotées par un algorithme. D'après Tech.eu, les fondateurs ont recours à plusieurs LLM car, chaque modèle ayant ses propres biais, le fait d'en utiliser plus d'un aide à réduire le risque de compter sur une seule perspective.

Enfin, eYou assure que les données personnelles des utilisateurs seront protégées par le RGPD et hébergées en Europe, offrant une alternative aux géants américains, chargée de trouver un équilibre entre l'expression ouverte avec une modération responsable. Le lancement public de la plateforme est prévu pour mai 2026, mais les inscriptions sur liste d'attente sont ouvertes sur eyou.social. Les premiers inscrits recevront un badge "Early Believer" à vie.