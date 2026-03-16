Instagram pourra bientôt lire toutes vos conversations privées

Meta a annoncé une étrange nouvelle pour les utilisateurs d'Instagram. À compter du 8 mai 2026, l'application ne prendra plus en charge le chiffrement de bout en bout des messages privés. De quoi susciter des inquiétudes pour la confidentialité…

Sur Instagram, en plus du partage de photos et de vidéos, il est possible d'envoyer des messages à d'autres utilisateurs. Et depuis décembre 2023, ces échanges effectués en privé sont sécurisés. En effet, Meta avait intégré le chiffrement de bout en bout, une technologie – notamment utilisée par d'autres applications de messagerie instantanée comme WhatsApp, Signal ou encore Telegram –, qui empêche les tiers (y compris l'entreprise qui développe l'application) d'avoir accès aux messages envoyés.

En d'autres termes, Meta n'a pas la clé d'accès et ne peut pas consulter les échanges stockés sur ses serveurs. Une fonction très appréciable pour la sécurité et la tranquillité des utilisateurs, puisque l'entreprise ne peut pas utiliser les conversations pour des publicités ou les transmettre à la police ou à la justice en cas de réquisition légale.

Instagram : la fin du chiffrement de bout en bout ?

Malheureusement, cette option ne sera plus disponible dans les prochaines semaines. C'est du moins ce qu'Instagram a annoncé, non pas via un communiqué ou une prise de parole officielle, mais via une simple mise à jour de sa page d'aide officielle. "Les messages chiffrés de bout en bout sur Instagram ne seront plus pris en charge à compter du 8 mai 2026", explique le réseau social.

Selon Meta, cette décision a été prise, car la fonction était utilisée par trop peu d'utilisateurs. Pour rappel, l'option était désactivée par défaut et devait être activée manuellement pour chaque conversation.

Même si l'entreprise de Mark Zuckerberg a indiqué que très peu de personnes avaient activé le chiffrement de bout en bout des conversations, cette mesure s'inscrit dans un climat de pression des autorités aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne. En effet, la proposition Chat Control en Europe et la loi Online Safety Act de 2023 au Royaume-Uni invitent les plateformes à faire preuve de plus de vigilance concernant les contenus illicites, et plus précisément les abus sexuels sur mineurs, les escroqueries ou les intimidations en messages privés. Des échanges qui ne peuvent pas être consultés avec le chiffrement de bout en bout.

Pour les utilisateurs en quête de sécurité et d'intimité, Meta recommande d'utiliser WhatsApp, son autre application de messagerie qui utilise par défaut le chiffrement de bout en bout des conversations. Pour protéger ses données sur Instagram, il est également conseillé d'exporter les conversations et les médias échangés. Pour cela, il faut se rendre dans les paramètres de l'application, dans la section "Espace Comptes", puis cliquer sur "Vos informations et autorisations". Une fois cette étape réalisée, il ne reste plus qu'à appuyer sur "Exporter vos informations", puis "Créer une exportation". Au bout de quelques minutes, une archive complète sera téléchargée au format JSON ou HTML.