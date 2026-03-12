Meta déploie des protections contre les arnaques dans Facebook, Messenger, WhatsApp

Meta sort l'artillerie lourde pour lutter contre les arnaques sur Facebook, Instagram et WhatsApp. Le géant américain a annoncé le déploiement de plusieurs mesures de protection, à commencer par des alertes dopées à l'IA.

Les applications Facebook, Messenger et WhatsApp sont utilisées quotidiennement par des millions d'utilisateurs dans le monde. Un succès retentissant pour Meta, la maison mère de ces trois plateformes, mais qui entraîne des dérives et des risques. Et pour cause, des cybercriminels se servent de la popularité et de l'accessibilité de ces applications pour approcher de potentielles victimes. Sur Facebook ou WhatsApp, il n'est pas rare d'être contacté par des inconnus – via une demande d'ajout d'ami, des intégrations dans des groupes de discussion ou directement par message privé – qui envoient des contenus inappropriés ou cherchent à voler des informations confidentielles. Pour limiter les risques, Meta a d'ailleurs travaillé sur de nouvelles mesures de sécurité.

Facebook, Messenger, WhatsApp : de nouveaux outils contre les escroqueries

Dans un billet de blog publié ce mercredi 11 mars 2026, Meta a annoncé le déploiement de nouveaux outils sur Facebook, Messenger et WhatsApp, qui permettent de mieux lutter contre les escroqueries. Tout d'abord, la multinationale a intégré des alertes qui avertissent les utilisateurs lorsqu'un compte jugé suspect leur envoie une demande d'ami.

Pour y parvenir, l'intelligence artificielle utilisée dans Facebook analyse les profils (contacts en commun, localisation, incohérence entre les profils) afin d'alerter ou non les internautes d'un éventuel danger. "Une alerte s'affiche pour vous aider à prendre une décision éclairée et à bloquer ou rejeter les demandes suspectes", affirme Meta dans son communiqué.

© Meta

Pour WhatsApp, la firme de Menlo Park a imaginé une alerte qui apparaît lorsque des cybercriminels tentent de se connecter au compte de leurs victimes. Cela peut être très utile pour éviter que des escrocs réussissent à piéger des internautes par le biais de faux QR codes, de liens malveillants ou encore de phishing.

Sur Messenger, les mesures de sécurité annoncées par Meta vont encore plus loin. La multinationale américaine a dévoilé les contours d'une fonction baptisée détection avancée des escroqueries. En pratique, lorsqu'un escroc utilise une arnaque connue (offres d'emploi suspectes, jeux concours douteux, investissements financiers frauduleux, etc.), son interlocuteur reçoit désormais un message de prévention. "Si une escroquerie potentielle est détectée, vous obtiendrez plus d'informations sur les escroqueries courantes et nous vous suggérerons des mesures à prendre, notamment le blocage ou le signalement du compte suspect", ajoute l'entreprise sur son site.

© Meta

Enfin, Meta a indiqué qu'elle continuait à travailler avec des forces de l'ordre du monde entier, dont le FBI, la police thaïlandaise ou encore le National Crime Agency britannique, pour lutter activement contre les activités illégales. Pour y parvenir, l'entreprise renforce encore un peu plus la vérification de ses annonceurs afin d'empêcher la diffusion de publicités frauduleuses.