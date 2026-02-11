Photo de profil : Facebook veut vous refaire le portrait avec son IA

Facebook ajoute de nouvelles foncions IA pour se moderniser un peu et tenter d'attirer un public plus jeune. Au programme : des photos de profil augmentées, des images restylées et des arrière-plans animés.

Si Facebook reste le réseau social le plus utilisé au monde, avec plus de 3 milliards d'utilisateurs mensuels, il fait face à un vieillissement de ses membres. Le réseau peine désormais à séduire les nouvelles générations, en particulier les adolescents et les jeunes adultes – dont la fameuse génération Z –, qui lui préfèrent des plateformes plus interactives et visuelles comme TikTok, Instagram ou Snapchat.

Aussi, pour tenter de moderniser Facebook, Meta tente des choses, comme une toute nouvelle interface offrant une navigation plus fluide, un fil d'actualité plus pratique et une meilleure gestion des centres d'intérêt (voir notre article). Pour continuer dans cette lancée, l'entreprise annonce dans un billet de blog le déploiement d'un ensemble de nouvelles fonctions propulsées par l'intelligence artificielle afin de transformer la manière dont les utilisateurs peuvent personnaliser leurs profils, leurs publications et leurs contenus visuels.

IA Facebook : des effets spéciaux sur les images

La première nouveauté consiste à pouvoir animer sa photo de profil grâce à Meta AI. Cette technologie permet de transformer une image statique en animation en ajoutant des mouvements ou des effets visuels. Cela peut par exemple être un signe de la main, un cœur formé avec ses doigts ou encore un chapeau de fête virtuel. L'animation est générée à partir de photos existantes que l'utilisateur peut sélectionner depuis sa galerie ou celles déjà publiées sur son profil. Meta recommande d'utiliser des photos nettes, avec une seule personne devant l'objectif, afin d'obtenir de meilleurs résultats. D'autres animations devraient être déployées au cours de l'année, y compris des options saisonnières et thématiques.

© Meta

En parallèle, Facebook enrichit les stories – des photos ou vidéos qui ne sont visibles que durant 24 heures – et les souvenirs avec un outil appelé Restyle, qui repose sur l'IA générative pour modifier l'apparence des images. Après avoir téléchargé une photo ou choisi un souvenir à republier, l'utilisateur peut appliquer un style prédéfini ou formuler sa propre description textuelle pour guider l'IA dans la transformation de l'image. Il est par exemple possible d'ajuster l'ambiance, la luminosité, les couleurs, ou encore de modifier l'arrière-plan, en ajoutant une plage ou une scène urbaine. Et pas besoin de compétences techniques en montage !

© Meta

Enfin, Meta introduit des fonds animés pour les publications textuelles dans le fil d'actualité. Lorsqu'un utilisateur rédigera un message, une nouvelle icône "A" arc-en-ciel lui permettra de choisir un arrière-plan animé ou statique, comme des feuilles qui tombent ou des vagues. De quoi apporter un peu de dynamisme visuel aux posts ! Meta prévoit d'étendre cette fonction avec des thèmes adaptés aux saisons ou à des événements particuliers.

© Meta

Toutes ces fonctions sont alimentées par Meta AI, l'intelligence artificielle développée par l'entreprise. Cette dernière espère que ces ajouts pourront susciter davantage de conversations, d'interactions et de partages, et ainsi renforcer l'usage quotidien de l'application, en particulier chez les utilisateurs qui avaient commencé à se détourner de la plateforme.