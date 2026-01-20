PineDrama : la nouvelle appli addictive de TikTok dédiée aux micro séries

ByteDance, la maison mère de TikTok, lance une nouvelle application baptisée PineDrama. Entièrement dédiée aux micro-dramas, elle propose des épisodes de séries d'environ une minute à swipper de façon totalement addictive.

Face à l'immense succès de TikTok, ByteDance essaie de reproduire l'exploit en tentant de lancer d'autres plateformes depuis plusieurs années maintenant. Cela a été le cas avec Whee, Lemon8, TikTok Notes ou encore TikTok Photos, des réseaux sociaux s'inspirant fortement d'Instagram testés dans différents pays. Comme l'a découvert Business Insider, le géant chinois remet le couvert avec PineDrama, une nouvelle application indépendante disponible uniquement aux États-Unis et au Brésil pour l'instant. Cette fois, elle garde le principe de vidéos courtes à faire défiler, mais pousse le concept plus loin, puisqu'il s'agit de mini-séries dont les épisodes durent une à deux minutes et sont conçus pour être regardés sur smartphone. Disponible sur Android et iOS, l'application est pour l'instant gratuite et sans publicité, même si son modèle économique pourrait évoluer à l'avenir.

PineDrama : un format addictif dopé par un algorithme bien rodé

Si PineDrama reprend le concept de TikTok, avec de courtes vidéos à faire défiler à l'infini, elle est cette fois entièrement dédiée à la fiction. Romance, horreur, drame familial ou encore thriller, il y en a pour tous les goûts – plus ou moins douteux. Il s'agit de proposer un contenu diversifié pour attirer un maximum de nouveaux utilisateurs, avec des titres accrocheurs tels que "Love at First Bite" (L'Amour à la première morsure) ou "The Officer Fell for Me" (L'Officier est tombé amoureux de moi). Chaque séquence est pensée pour s'enchaîner rapidement et maintenir l'attention du spectateur le plus longtemps possible. Il ne s'agit pas de proposer le prochain vainqueur des Grammy Awards, mais de créer une addiction grâce à un format court et un algorithme capable de recommander les bons contenus au bon moment. Pour résumer : cibler encore plus le temps de cerveau disponible des utilisateurs.

© ByteDance

Les chiens ne faisant pas des chats, PineDrama reprend le fonctionnement de TikTok. On trouve ainsi quatre onglets principaux ("Accueil", "Découvrir", "Messagerie" et "Profil"), une fonction d'historique, la possibilité d'aimer des vidéos, de sauvegarder ses favoris, ainsi que d'interagir via des commentaires, le tout dans une interface épurée pensée pour le format mobile. Une structure très similaire au célèbre réseau social chinois donc. D'ailleurs, il faut utiliser le même compte pour les deux réseaux sociaux.

Le concept de l'application peut sembler loufoque au premier abord, mais s'inscrit en réalité dans une stratégie plus large de ByteDance. En Chine, ce type de contenu rencontre un franc succès, et le marché des micro-dramas représente déjà 8 milliards de dollars pour plus de 800 millions de spectateurs. PineDrama entre ainsi en concurrence avec des acteurs déjà implantés comme ReelShort et DramaBox qui, contrairement au nouveau venu, limitent rapidement l'accès aux épisodes sans abonnement. En tentant d'exporter ce format à l'international, l'entreprise chinoise pourrait bien leur damner le pion !