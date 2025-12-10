L'appli mobile Facebook fait peau neuve avec une nouvelle interface

Pour attirer un public plus jeune, Facebook dote son application mobile d'une nouvelle interface. Au menu : une navigation plus fluide, un fil d'actualité plus pratique et une meilleure gestion des centres d'intérêt.

Si Facebook reste le réseau social plus utilisé au monde, avec plus de 3 milliards d'utilisateurs mensuels, il fait face à un vieillissement de ses membres. C'est bien simple, il peine à conquérir la jeunesse actuelle, notamment des adolescents et les 18-24 ans, qui lui préfèrent des plateformes comme Instagram, TikTok et Snapchat.

Aussi, pour tenter de moderniser un peu Facebook, Meta a annoncé dans un billet de blog une refonte en profondeur de son application mobile ainsi que l'arrivée de plusieurs fonctions importantes. Au programme : une navigation simplifiée, un fil d'actualité immersif, une création de contenu repensée, et des profils reconnectés autour des centres d'intérêt des utilisateurs.

Nouveau Facebook : une interface entièrement remaniée

La première grosse transformation concerne le fil d'actualité (le fameux "Feed"), qui change de visage : lorsqu'un utilisateur publie plusieurs photos, elles s'affichent désormais dans une grille uniforme, ce qui "facilite la navigation visuelle" selon Meta. De plus, on peut "liker" une photo en la tapotant deux fois d'affilée – comme sur Instagram –, et les images peuvent être consultées en plein écran. Le but est de rendre la navigation plus immersive et fluide.

© Meta

Meta a également revu la navigation globale. Ainsi, les onglets les plus utilisés – comme Reels, Amis, Marketplace et Profil – sont mis en avant dans la barre d'onglets, ce qui facilite l'accès immédiat aux fonctions clés et leur offre plus de visibilité. Le menu général a aussi été assaini, et les notifications sont désormais plus épurées, ce qui permet de suivre les nouveautés sans être submergé.

© Meta

Les résultats de recherche s'organisent désormais dans une grille riche en contenus (photos, vidéos, posts…), avec la possibilité de les visualiser en plein écran sans perdre le fil. De plus, Meta cherche à améliorer la personnalisation de son fil d'actualité selon ses préférences. L'utilisateur peut ainsi indiquer pourquoi il n'apprécie pas une publication ou un Reel afin que le contenu affiché à l'avenir soit plus pertinent.

© Meta

Meta a aussi simplifié la création de Stories et de publications classiques en rendant plus visibles les outils permettant d'ajouter de la musique ou d'identifier des amis, et en supprimant d'autres éléments perturbateurs. Les paramètres d'audience et de publication croisée sont également mis davantage en évidence.

© Meta

Nouveau Facebook : accentuer le partage et l'échange

Pour faciliter le partage et l'échange, Meta a revu la façon de commenter sur le fil d'actualité, les groupes et les Reels. L'entreprise a simplifié le tout grâce à des réponses plus rapides, des badges davantage visibles et de nouveaux outils d'épinglage visant à faciliter le suivi des conversations. De nouvelles commandes permettent également aux administrateurs et créateurs de groupes de mieux gérer les discussions. Enfin, chacun peut désormais signaler anonymement les commentaires hors sujet ou inappropriés.

Parallèlement, Facebook renforce ses fonctions de découverte et de partage de contenus selon les intérêts des utilisateurs. Ils peuvent désormais ajouter des informations sur leurs centres d'intérêt, leurs loisirs, leurs voyages, leurs séries préférées, la musique qu'ils écoutent ou leurs destinations touristiques favorites sur leur profil. C'est le genre de choses que les internautes partageaient plus librement avant qu'ils ne réalisent que Facebook utilisait leurs données uniquement pour mieux cibler les publicités.

Meta essaye de remettre de l'accent sur la connexion entre les gens, en les mettant en relation avec des personnes ayant des intérêts communs. Par exemple, si quelqu'un indique qu'il aime la pâtisserie ou un certain type de voyage, l'application pourra lui suggérer des amis ou connaissances partageant ces centres d'intérêt. De même, la recherche et la navigation dans le contenu sont pensées pour favoriser les affinités réelles. L'objectif affiché est de favoriser les connexions "authentiques" et les interactions autour de passions communes.

© Meta

Ces nouvelles fonctions seront déployées progressivement dans le monde entier au cours des prochaines semaines. Attention, la plupart des modifications sont exclusives à l'application mobile.