Facebook veut vous aider à trouver l'amour avec son IA en mode Cupidon

Meta intègre de l'IA à son service de dating Facebook Rencontres. Cet assistant conversationnel vous donnera un coup de pouce, en vous aidant à briser la glace ou en optimisant votre profil. Un véritable Cupidon numérique !

Les sites de rencontres sont perpétuellement à la recherche de LA fonction innovante qui leur permettra de tirer leur épingle du jeu face à la concurrence. Pour certains, cela passe par des critères de sélection spécifiques – avec des plateformes centrées sur la religion ou les opinions politiques par exemple –, des abonnements payants proposant tout un tas d'avantages exclusifs, ou alors une manière d'aborder pour le moins originale.

De son côté, Meta a décidé de miser, avec Facebook Rencontres – plus connu sous le nom de Facebook Dating – sur l'intelligence artificielle – quelle surprise ! Pour rappel, ce service, lancé en 2019, est intégré directement dans Facebook et permet aux utilisateurs de se créer un profil séparé pour trouver l'amour. Mais entre les profils peu engageants et les défilements infinis, beaucoup d'utilisateurs finissent par se lasser. C'est ce que Meta entend justement changer en introduisant de nouveaux outils boostés à l'IA, comme il l'annonce dans un billet de blog. Mais cette innovation soulève des questions quant à l'authenticité des interactions amoureuses à l'ère numérique.

Facebook Rencontres : une IA comme coach en séduction

L'un des objectifs de Meta est d'éviter que les utilisateurs passent des heures à balayer les profils les uns après les autres sans jamais passer à l'action. Aussi, la mission du chatbot sera de "trouver de meilleures correspondances en fonction de vos centres d'intérêt et préférences, en vous proposant une recherche affinée et des recommandations personnalisées." Concrètement, cela signifie que l'IA est capable de sélectionner des profils compatibles par le biais d'une simple requête personnalisée. On peut, par exemple, lui soumettre une demande du type "Trouve-moi une fille de Brooklyn dans le secteur des technologies" pour que l'outil sélectionne des profils répondant à ces critères.

© Meta

Le Dating Assistant est également en capacité d'aider l'utilisateur à améliorer son profil afin de le rendre plus attractif, de lui proposer des idées de rendez-vous ou encore de lui suggérer différentes manières d'engager la conversation. Il s'agit d'une sorte de coach virtuel au secours de ceux en manque d'inspiration. Il peut ainsi analyser les profils pour proposer des questions ou des phrases d'accroche plus pertinentes et personnalisées, basées sur ses centres d'intérêt, ses photos ou les lieux visités. Fini les tristes "Salut ça va ?" et la page blanche du premier message !

Enfin, Meta déploie la fonction "Meet Cute", qui attribue automatiquement un match surprise par semaine. Son but est de lutter contre la lassitude des rencontres et l'indécision en mettant "automatiquement l'utilisateur en relation avec un partenaire surprise grâce à un algorithme personnalisé ". L'IA force un peu la main en somme. Bien évidemment, il est possible de désactiver cette option à tout moment. Toutes ces fonctions sont, pour le moment, réservées aux utilisateurs canadiens et américains.

© Meta

Facebook Rencontres : vers une standardisation des rencontres ?

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie globale de Meta qui vise à déployer son IA conversationnelle, Meta AI, à travers l'ensemble de ses plateformes, qu'il s'agisse de Facebook, Messenger, Instagram, Threads ou encore WhatsApp, et sur tous les niveaux et aspects possibles – y compris l'amour. Et ce n'est pas la première entreprise à explorer cette voie. D'autres applications de rencontres, comme Tinder ou Bumble, testent également des fonctions similaires et misent sur l'IA pour se démarquer et relancer l'engagement de leurs utilisateurs. L'enjeu est de taille : se différencier sur un marché extrêmement concurrentiel tout en répondant à une certaine lassitude des utilisateurs face à la répétitivité des échanges et au côté "consommation" des rencontres.

Mais cette approche soulève toutefois quelques problématiques, notamment sur le plan éthique. En effet, l'idée d'une assistance pour dépasser sa timidité ou le manque d'inspiration peut séduire, mais elle pose la question de l'authenticité des échanges. Lorsque les premiers mots sont dictés par une intelligence artificielle, est-ce vraiment nous qui charmons, ou bien une version de nous-même calibrée et lissée par un algorithme ? Ne risque-t-on pas de se diriger vers une standardisation et une uniformisation des approches ? Et comment construire une connexion réelle et sincère, quand les premiers contacts sont automatisés ? Nul doute que la technologie va encore profondément modifier nos relations intimes à l'avenir...