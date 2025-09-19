LinkedIn va exploiter vos données pour entrainer son IA : voici comment vous y opposer

Après Meta, c'est au tour de LinkedIn de s'autoriser à collecter massivement les données personnelles et les publications de ses utilisateurs pour entraîner son IA. Heureusement, il est possible de s'y opposer.

En mai dernier, Meta a ouvert la boîte de Pandore en annonçant la collecte de tout ce que publient les utilisateurs de Facebook, Instagram et Thread (publications, photos, commentaires, etc.) pour entraîner ses modèles de langage (voir notre article). C'est désormais au tour de LinkedIn de siphonner les données de ses utilisateurs européens pour nourrir son IA.

Il fallait s'y attendre. En septembre 2024, le réseau social avait déjà pris cette décision, mais l'Union européenne, l'Espace économique européen (EEE), la Suisse et le Royaume-Uni étaient encore épargnés grâce à leur réglementation plus stricte, seul les Américains étaient concernés. C'est désormais le cas : à partir du 3 novembre 2025, toutes vos données seront automatiquement collectées, à moins de vous y opposer.

Collecte des données sur LinkedIn : quelles sont les informations concernées ?

Cette nouvelle est annoncée discrètement par le biais d'un bandeau gris, très facile à manquer : "À compter du 3 novembre 2025, certaines de vos données LinkedIn seront utilisées par l'intelligence artificielle générative pour améliorer votre expérience, sauf si vous le refusez dans vos préférences". En se rendant sur le support, on apprend que cela va permettre au réseau social de "connecter plus efficacement nos membres aux opportunités", à "aider les recruteurs à vous trouver et à vous contacter plus facilement" et à "assister les membres dans la création de contenu tel que des mises à jour de profil, des messages et des publications".

Pour s'accorder ce privilège, LinkedIn s'appuie sur la notion juridique d'intérêt légitime, une exception prévue par le droit européen. Elle peut être invoquée par une entreprise lorsque le traitement de données personnelles poursuit un objectif déterminé, sans causer d'atteinte excessive aux droits et libertés fondamentaux des personnes concernées. Dans le cas du réseau social, l'argument semble toutefois contestable : recourir à l'intérêt légitime permet d'éviter de solliciter un consentement explicite, alors que l'utilisation des données pour entraîner des modèles d'IA générative pourrait largement excéder les attentes raisonnables des utilisateurs.

Sont concernés par cette collecte les informations des profils (nom, photo, coordonnées, postes occupés, formations, compétences, certificats, etc.), le contenu publié (posts, articles, commentaires), l'historique de recherche (fil d'actualité consulté, pages visitées, vidéos regardées, recherches d'emploi), les données techniques (adresse IP, identifiant d'appareil, agent utilisateur, type de navigateur), les relations ou adhésions à des groupes, les d onnées de vérification (employeur, pièce d'identité fournie pour un badge), les données saisies dans les outils d'IA ainsi que les avis et les remarques transmis sur les fonctions IA. En revanche, les messages privés seront épargnés.

Collecte des données sur LinkedIn : comment s'y opposer ?

Comme le prévoit l'Union européenne, il est heureusement possible de vous y opposer. Vous avez jusqu'au 3 novembre pour le faire – vous pouvez toujours le faire après, mais seules les données communiquées après l'opposition seront alors épargnées, l'entreprise se sera déjà emparée du reste. Voici la marche à suivre :

► Connectez-vous à votre compte LinkedIn ;

► En haut à droite de l'écran, cliquez sur votre photo de profil ;

► Un menu déroulant apparaît. Cliquez sur Préférence et confidentialité ;

► Une nouvelle page s'ouvre. Cliquez sur la rubrique Confidentialité des données, dans la colonne à gauche de l'écran ;

► Dans la rubrique Comment LinkedIn utilise vos données, cliquez sur Données pour l'amélioration de l'IA générative ;

► Une nouvelle page s'ouvre. Cliquez sur la coche afin de la passer en Désactivé. Et le tour est joué !

De cette façon, vos informations ne seront plus utilisées pour l'entraînement de modèles d'IA de LinkedIn. En revanche, il sera toujours possible d'utiliser des outils d'IA générative pour créer du contenu.