Les pokes reviennent en force sur Facebook après une longue disparition

C'est la surprise de rentrée de Meta : le géant des réseaux sociaux vient d'annoncer le retour des fameux pokes, une fonction supprimée, qui a marqué toute une génération. Voici ce qu'il faut savoir sur cette option.

À la fin des années 2000, les utilisateurs de Facebook utilisaient souvent un petit bouton mystérieux, nommé Poke. Même si la plateforme n'avait jamais réellement communiqué sur l'utilité de cette option, elle permettait d'envoyer une notification sympathique et affectueuse à vos proches. Souvent comparé à une "petite tape amicale sur l'épaule", le poke permettait de faire comprendre à un contact que vous pensiez à lui… et ainsi relancer une conversation qui était terminée depuis plusieurs jours.

Dans certains cas, le poke pouvait également être utilisé pour faire une sorte de guerre entre amis – pour savoir qui tiendrait le plus longtemps dans un échange infini de pokes – mais aussi pour séduire. Lorsqu'un utilisateur tombait sur le profil d'une personne qui lui plaisait, il pouvait l'ajouter en ami, puis lui envoyer un poke pour engager la conversation. La fonction avait cependant été mise de côté après un changement d'interface et l'arrivée de Messenger.

Poke sur Facebook : un retour qui fera plaisir aux nostalgiques

Mais alors que le poke avait disparu depuis plusieurs années, Meta a finalement décidé de le remettre au goût du jour. Comme l'a annoncé Facebook dans un post publié sur Instagram, ce jeudi 4 septembre, le poke a signé son grand retour dans la dernière mise à jour de l'application. Une façon de séduire de nouveaux internautes, mais aussi de faire revenir les utilisateurs les plus nostalgiques. Heureusement, la fonction est beaucoup plus accessible qu'auparavant.

Connue pour être cachée dans les paramètres de l'application, l'option sera désormais disponible directement depuis le profil des utilisateurs. Pour envoyer un poke, il vous suffit seulement de vous rendre sur le profil d'un ami et de cliquer sur le bouton dédié, situé en bas à droite de sa photo de profil.

Pour le grand retour des pokes, Facebook a vu les choses en grand. L'entreprise a en effet créé facebook.com/pokes, une page spécialisée où vous pouvez retrouver tous les pokes que vous avez reçus ainsi que des suggestions d'amis à contacter. Autre grande nouveauté de la fonction : Facebook a introduit un "poke count", une sorte de compteur qui recense tous les échanges que vous avez eus avec un ami. Une mécanique bien connue, puisqu'il s'inspire des streaks sur Snapchat (les flammes) et de TikTok (les chaînes).

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la stratégie de Facebook s'avère payante. Depuis mars 2024, Meta a enregistré une multiplication par 13 de ces mini-échanges entre amis. Cela a été observé depuis que la fonction a été rendue plus visible dans la barre de recherche. Avec la dernière mise à jour, les chiffres devraient donc grimper encore un peu plus.