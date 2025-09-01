TikTok améliore sa messagerie avec des notes vocales et du partage de photos et de vidéos

Bien décidé à rattraper son retard, TikTok fait évoluer sa messagerie interne en permettant enfin d'envoyer des vocaux et de partager des photos et des vidéos. Deux fonctions pratiques qui apparaîtront dans la prochaine mise à jour de l'application.

Même si TikTok fait partie des réseaux sociaux les plus récents – l'application étant sortie en 2016, soit six ans après Instagram ou encore douze ans après Facebook – la plateforme est devenue l'une des plus populaires au monde. Selon le blogdumoderateur.com, TikTok comptait 1 590 000 000 d'utilisateurs actifs en février 2025. Un énorme succès que le réseau social doit à son fil d'actualité dopé aux algorithmes, ses formats courts, ses outils de création faciles à prendre en main, ses filtres intuitifs et créatifs, mais également à sa large communauté avec qui les utilisateurs peuvent échanger. Pour rendre son application encore plus performante, notamment en ce qui concerne les messages privés, TikTok a d'ailleurs prévu d'intégrer deux nouvelles fonctions qui devraient faire plaisir aux internautes.

Messagerie TikTok : deux nouvelles fonctions bien pratiques

Comme tous les autres réseaux sociaux, TikTok est doté d'une messagerie instantanée. Cependant, ce service a encore beaucoup de retard sur ses concurrents – WhatsApp, Messenger, Instagram, etc. – qui proposent de nombreuses fonctions supplémentaires. Étant donné que TikTok est avant tout un réseau social de partage de vidéos, il était impossible, par exemple, d'échanger des messages vocaux ou encore d'envoyer des fichiers par message privé.

Heureusement, TikTok a décidé d'améliorer sa messagerie. Les utilisateurs pourront en effet échanger des messages audio d'une durée d'une minute maximum. Une option qui sera disponible dans les conversations individuelles, mais aussi dans les discussions de groupe.

TikTok ajoute les messages vocaux dans son service de messagerie. © TikTok

Outre cet ajout, qui apportera encore plus de spontanéité et de convivialité dans les échanges, TikTok a également choisi d'intégrer la possibilité de partager des documents (photos et vidéos) à ses amis, directement via les messages privés. Selon les informations de The Verge, les utilisateurs pourront envoyer jusqu'à neuf fichiers à la fois, soit en les sélectionnant dans la galerie de leur téléphone, soit en capturant neuf photos ou vidéos avec leur appareil. Cela est d'autant plus intéressant que l'application proposera quelques outils d'édition pour personnaliser les fichiers avant leur envoi.

À noter, TikTok reste très attentif à la sécurité des jeunes utilisateurs – qui représentent une grande partie de son audience – puisque l'application ne permet pas de contacter n'importe qui avec des photos et des vidéos. Seules les personnes qui sont abonnées entre elles ou qui ont accepté une demande de message au préalable pourront recevoir des contenus audiovisuels.