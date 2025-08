Instagram accueille un flux de republications et une "Insta Map"

Instagram s'inspire une fois de plus de ses concurrents avec trois nouvelles fonctions : un flux de republications à la TikTok, une copie de la Snap Map et un onglet pour voir avec quel contenu ses amis ont interagi.

Instagram continue de se doter de nouvelles fonctions, quitte à s'éloigner de son concept initial – la photographie. À force de vouloir copier TikTok en misant tout sur les Reels, ces courtes vidéos en format horizontal que l'on fait défiler jusqu'à perdre toute notion du temps, les photos des comptes suivis sont de moins en moins visibles sur le fil d'actualité principal. Et ça ne risque pas de s'améliorer ! Le réseau social a décidé de s'inspirer de ses autres concurrents avec de nouvelles fonctions, dont un fil de republication de Reels et une carte semblable à la Snap Map, comme il l'annonce dans un billet de blog.

À partir d'aujourd'hui, les utilisateurs pourront republier des Reels publics et des publications réalisées par d'autres comptes. Comme sur TikTok, ces republications seront regroupées dans un onglet dédié sur son profil et diffusées sur les fils d'actualité des abonnés. Notons que les republications sont bien attribuées à leur auteur original, mais qu'il est possible d'y ajouter une note en écrivant dans la bulle de réflexion qui apparaît à l'écran et en appuyant sur "Enregistrer". Cela marque un sacré changement puisque, jusqu'à présent, la seule façon de partager le contenu des autres utilisateurs était de le republier dans sa story Instagram. Là, au moins, c'est plus clair et cela permet de bien séparer les publications de ses amis et le contenu qu'ils repartagent.

© Meta

Instagram s'inspire également de Snapchat en ajoutant une carte afin de partager sa dernière position active avec les amis de son choix (amis, amis proches, uniquement amis sélectionnés ou personne). Elle permet également de trouver du contenu spécifique à certains lieux, comme un festival de musique ou un musée, d'où de nombreuses personnes publient – mais cette fonction existait déjà, bien que pas forcément très intuitive. Exactement comme la Snap Map !

© Meta

Enfin, Instagram accueille "Amis", un nouvel onglet dans les Reels qui affiche le contenu avec lequel nos amis ont interagi. Celui-ci avait été lancé aux États-Unis plus tôt dans l'année – où il a été accueilli de façon mitigée – et est désormais déployé à l'échelle mondiale, mais avec des contrôles renforcés : il est en effet possible de masquer ses mentions "J'aime" et ses commentaires sur les Reels, et de désactiver les bulles d'activité de personnes que l'on suit, dans le cas où cela ne nous intéresserait pas. Comme on le disait, Instagram n'a vraiment plus rien à voir avec la photographie !