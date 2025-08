Home Safe : une nouvelle fonction Snapchat pour rassurer vos amis en fin de soirée

Snapchat lance une nouvelle fonction de sécurité. Baptisée Home Safe, elle permet d'envoyer automatiquement une alerte à vos proches pour leur indiquer que vous êtes bien rentré chez vous. Pratique pour rassurer des amis après une sortie !

Véritable croisement entre un réseau social et une messagerie instantanée, Snapchat s'est rapidement démarqué grâce à une particularité : les photos et vidéos disparaissent automatiquement au bout de quelques heures. Une façon de rester dans la spontanéité et dans l'instantanéité des échanges, ce qui garantit son succès. Mais, au fil des années, l'application s'est enrichie, notamment au niveau de sa Snap Map.

Initialement conçue pour permettre de voir où se trouvent ses amis en temps réel ou de découvrir des Snaps publics un peu partout dans le monde, elle se transforme aujourd'hui en outil de sécurité. En effet, Snapchat déploie une nouvelle fonction, baptisée Home Safe – que l'on pourrait traduire par "Bien rentré". Elle permet d'envoyer automatiquement une notification à un ami ou un proche pour le prévenir que l'on est bien rentré chez soi, en sécurité. Une fonction qui sera sans aucun doute très utile aux adolescents devant rassurer leurs parents, mais aussi aux femmes de façon générale, quand rentrer seule le soir devient un vrai défi.

© Snapchat

Home Safe : une notification automatique pour rassurer

Avec Home Safe, Snapchat envoie une notification à vos amis, préalablement sélectionnés par vos soins, lorsque vous êtes rentré à la maison sans encombre, grâce à la Snap Map du réseau social. Pour l'utiliser, il faut dans un premier temps définir votre adresse personnelle dans les réglages, en appuyant sur votre Bitmoji dans la Snap Map, puis sur "Ma Maison". Une fois configurée, cette adresse n'est visible que par vous et les amis avec lesquels vous avez choisi de partager votre position.

Lorsque vous êtes en route vers votre domicile, il vous suffit d'ouvrir la conversation avec la personne à prévenir, d'appuyer sur l'icône de la carte et d'activer la fonction Home Safe. Dès que l'application détecte que vous êtes rentré chez vous, une notification unique sera automatiquement envoyée dans la discussion.

Cette nouvelle fonction se veut plus simple et moins intrusive que le partage de position en direct, déjà proposé sur Snapchat, WhatsApp ou Messenger. Avec Home Safe, votre proche n'a pas à suivre vos déplacements en temps réel : il reçoit simplement une notification passive une fois que vous êtes bien arrivé à bon port. Notons que cette fonction n'est disponible qu'avec des amis avec qui vous avez déjà accepté de partager votre position. Son déploiement est en cours sur l'application et devrait être disponible mondialement dans les prochains jours.