TikTok offre de nouveaux outils de contrôle parental pour protéger les ados

Pour mieux protéger les adolescents, TikTok accueille de nouveaux outils de contrôle parental. Le mode Connexion Famille s'enrichit de cinq nouvelles fonctions, et des "missions de bien-être numérique" font leur apparition.

TikTok connaît un énorme succès auprès des plus jeunes, grâce à ses formats courts, son fil d'actualité dopé aux algorithmes, ses filtres créatifs, ses nombreux outils de création et sa large communauté avec qui échanger. Mais le réseau social entraîne aussi de nombreuses dérives, comme une forte addiction, des contacts avec des personnes inconnues mal intentionnées, du cyberharcèlement ou l'exposition à du contenu inapproprié.

Le danger est bien réel, et les parents peuvent très vite se sentir dépassés par un phénomène qu'ils ne comprennent et ne contrôlent pas. Heureusement, il existe des outils de contrôle disponibles au sein même de l'application, qui permettent de restreindre et de superviser au mieux l'activité des plus jeunes sur la plateforme afin d'en restreindre au maximum les nuisances (voir notre guide pratique).Et, justement, l'entreprise chinoise vient d'annoncer dans un billet de blog l'arrivée de nouvelles fonctions "pour accompagner les familles".

© ByteDance

TikTok : mode Connexion Famille et bien-être numérique

Cinq nouvelles fonctions viennent enrichir le mode Connexion Famille, qui permet à un parent de jumeler son compte avec celui de son enfant afin de contrôler ses paramètres à distance grâce à plus de cinquante fonctions. Désormais, les adultes référents sont informés via une notification lorsqu'un contenu est partagé publiquement par leurs progénitures, peuvent bloquer directement les comptes qu'ils jugent inapproprié et peuvent visualiser les centres d'intérêt sélectionnés (humour, sport, arts créatifs, voyage…) via l'outil "Gérer les sujets".

De plus, lorsqu'un adolescent signale un contenu, il peut maintenant choisir de prévenir un de ses parents de son action. Enfin, les parents d'utilisateurs âgés de 16 à 17 ans peuvent connaître les paramètres de confidentialité choisis par le jeune.

© ByteDance

Souvent critiqué pour l'addiction qu'entraîne la plateforme et son impact sur la santé mentale des plus jeunes, TikTok lance plusieurs nouveautés visant à "favoriser le bien-être numérique". Pour cela, l'entreprise chinoise introduit des "missions bien-être", c'est-à-dire "d e courtes activités ludiques conçues pour encourager de bonnes habitudes numériques". À chaque mission réussie, l'utilisateur obtient un badge afin de valoriser ses comportements responsables. Une interface spéciale, regroupant tous les outils liés à ces enjeux, est également en cours de test.

Enfin, TikTok met à la disposition des créateurs de contenu de nouveaux outils de protection et de gestion, comme un Creator Care Mode – un système de filtre avancé pour mieux gérer les commentaires considérés comme offensants ou non souhaités – et la mise en sourdine sur TikTok LIVE – une fonction de blocage groupé de mots, d'expressions ou d'emojis.