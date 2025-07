Vine va renaître de ses cendres grâce à Elon Musk… mais "sous forme d'IA"

Elon Musk veut ressusciter Vine, la mythique application de vidéos courtes, mais sous la forme d'un flux de séquences générées par IA sur son réseau X. Un projet bien loin de ce qui faisait son essence et son succès…

Vous souvenez-vous de Vine, le réseau social qui permettait de partager des vidéos de six secondes – appelées loops – en boucle ? Lancé en janvier 2013 par Twitter, il avait rapidement su trouver son public grâce à son format ultra-court et son ton absurde et viral. Une sorte de TikTok avant l'heure en somme ! La plateforme était notamment fréquentée par les grands youtubeurs de l'époque, comme Norman, Cyprien ou encore Le Rire jaune, mais elle a aussi été un tremplin pour de nombreuses personnalités du Web : Logan Paul, King Bach et Zach King aux États-Unis, mais aussi Jimmy Labeeu, Will Aime, Le Pérave ou encore Jérome Jarre.

Mais malgré son succès incontestable, Vine a souffert d'un modèle économique vacillant et du manque d'investissement de la part de Twitter. Résultat : il n'a pas réussi à tenir le rythme face à des concurrents comme Snapchat, Facebook et Instagram, qui ont su s'adapter et évoluer rapidement, et le réseau social a finalement été abandonné en 2016. Mais il n'est pas pour autant complètement condamné puisque Twitter a été racheté par Elon Musk, qui a plusieurs fois manifesté son intérêt pour la plateforme. Et, le 24 juillet, l'entrepreneur a finalement fait une grande annonce : "Nous ramenons Vine, mais sous forme d'IA". Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement ?

Vine sur X : un flux de courtes vidéos générées par IA ?

Ce n'est pas la première fois qu'Elon Musk évoque la résurrection de Vine. Fin octobre 2022 déjà, peu après le rachat de Twitter, il avait publié un sondage pour demander l'avis des internautes sur cette possibilité. Mais malgré la réponse plus que positive des internautes, rien n'avait été mis en œuvre, et le sujet avait finalement été oublié. Jusqu'à aujourd'hui !

Bien sûr, il est difficile de savoir avec exactitude ce que le milliardaire à en tête et, surtout, s'il concrétisera son projet. D'autant plus qu'il doit à tout prix faire en sorte que le nouveau Vine ne concurrence pas X lui-même, puisque le réseau social possède déjà un onglet dédié aux vidéos courtes. Il s'agira donc sûrement de quelque chose de plus expérimental. Et il est possible que l'on trouve quelques indices à ce sujet en se penchant du côté des initiatives de Meta avec les contenus générés par IA. En effet, Mark Zuckerberg est bien décidé à intégrer de faux profils d'utilisateurs qui génèrent du contenu par IA dans ses plateformes – il va même faire en sorte que les chatbots puissent venir engager spontanément la conversation sur Facebook, Instagram et WhatsApp (voir notre article). Au même moment, The Verge a révélé le projet secret d'OpenAI qui rêverait de créer son propre réseau social.

Il est donc tout à fait possible que x.AI, son laboratoire dédié à l'intelligence artificielle, prépare une technologie de génération de vidéos qui pourrait être exploitée par la marque Vine. On peut imaginer que X puisse alors intégrer un fil alimenté par de courtes vidéos générées par les utilisateurs à partir de simples instructions textuelles. Autant dire que cela tuerait complètement l'essence originale de Vine, qui reposait sur la créativité humaine. Mais cette piste est d'autant plus probable que, deux jours avant l'annonce d'Elon Musk, Rus Yusupov, cofondateur de la plateforme, avait posté ceci sur X : "Imaginez un flux de courtes vidéos virales générées par IA".

En tout cas, le format très court des vidéos Vine serait parfaitement adapté aux modèles de génération vidéo actuels. Ces intelligences artificielles produisent en effet, la plupart du temps, des séquences de courte durée. Google, par exemple, a récemment présenté une fonction dans Google Photos capable de créer des vidéos de six secondes maximum à partir d'images fixes (voir notre article).