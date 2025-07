Imginn : un site gratuit pour accéder à Instagram anonymement et sans compte

Si Meta bloque toute tentative d'accéder à Instagram sans être connecté à un compte, le site Imginn permet toutefois de contourner cette restriction. Gratuit et anonyme, il permet même de télécharger du contenu en un clic.

Instagram regorge d'informations intéressantes qui sont parfois introuvables ailleurs. Le problème, c'est qu'il est impossible d'y accéder sans compte. Ceux qui tentent de naviguer sur le réseau social sans identification voient rapidement l'accès aux contenus bloqué, alors que la plateforme multiplie les pop-ups invitant à s'inscrire pour en voir plus. Bien sûr, il est possible de les fermer pour parcourir les premières images, mais impossible de cliquer sur une image ou de lire la légende. Bref, Meta fait tout pour enfermer les internautes dans son écosystème. Toutefois, il existe une solution pour contourner cette restriction : Imginn.

Imginn : télécharger les contenus Instagram en un clic

Imginn est un site Web accessible gratuitement et sans aucune inscription. Il permet de rechercher un profil public Instagram et d'afficher l'ensemble de ses contenus. Il suffit de saisir le nom du compte que l'on souhaite consulter dans la barre de recherche pour qu'une liste de résultats s'affiche. Il suffit de cliquer sur le bon compte pour accéder à ses publications, qu'il s'agisse de photos, de Reels ou des stories actuelles ou épinglées. Toutes peuvent être ouvertes en plein écran, avec les légendes visibles (mais pas les commentaires). Il est même possible de télécharger les contenus en un simple clic, ce qui est impossible sur l'application officielle sans recourir à des outils externes. Notons toutefois la présence de publicités, puisqu'il faut souvent visionner une annonce de quelques secondes pour accéder au site.

Pour réaliser cet exploit, Imginn passe par l'API publique d'Instagram. Le site prend toutefois ses précautions quant aux utilisations que l'on pourrait en faire, expliquant bien qu'il "ne peut pas vérifier les informations des utilisateurs, vous devez donc faire attention aux droits d'auteur lors du téléchargement de photos." Il est possible d'indiquer si l'on ne souhaite pas que son profil soit téléchargeable. Attention, plusieurs sites portent ce nom. On parle d'ici d'Imginn.com, et non des autres homonymes.