Non, vos photos et vidéos publiques Instagram ne deviendront pas visibles sur Google

Certains utilisateurs reçoivent une notification les informant qu'à partir du 10 juillet, leurs photos et vidéos publiques sur Instagram seront automatiquement indexées sur les moteurs de recherche. Mais ce n'est pas vraiment cela.

Vous avez peut-être vu passer une nouvelle plutôt inquiétante dans plusieurs médias, selon laquelle, à partir du 10 juillet prochain, toutes les photos et vidéos des comptes publics Instagram apparaîtront automatiquement dans les résultats des moteurs de recherche comme Google, à moins que vous ne vous y opposiez. Une information issue d'une notification que reçoivent certains comptes et qui découle d'un changement de politique de confidentialité du réseau social. Or, ce n'est pas tout à fait le cas.

Confidentialité Instagram : une notification ambiguë et contradictoire

En effet, dans la notification, nous pouvons lire que "Cela signifie que plus de personnes pourront découvrir des contenus de votre compte professionnel en dehors d'Instagram". Il ne semble donc pas que les comptes des particuliers soient concernés par ce changement.

De plus, dans son message, Instagram renvoie les utilisateurs vers une page de son centre d'aide censée expliquer pourquoi leurs photos et vidéos publiques peuvent apparaître dans les résultats des moteurs de recherche. Or, le réseau social y indique qu'il autorise les moteurs de recherche à indexer les contenus publics d'Instagram uniquement pour les comptes professionnels, et ce, depuis le 1er janvier 2020. On peut donc se demander ce qui changera réellement le 10 juillet prochain…

© Instagram

Nous avons contacté Instagram à plusieurs reprises ces derniers jours, mais l'équipe du réseau social n'a toujours pas daigné répondre à notre demande d'éclaircissement sur cette notification.

Toujours est-il que, si vous aussi vous recevez cette notification, vous pouvez vous opposer à toute indexation de vos contenus sur les réseaux sociaux. Pour cela, il suffit d'appuyer sur l'option "Ne pas autoriser" qui se trouve dessus. Cela va alors définir votre compte comme privé et ainsi bloquer tout référencement. Il est également possible de le faire depuis les paramètres de confidentialité de votre compte, en désactivant l'option "Autoriser les photos et vidéos publiques à apparaître dans les résultats de moteurs de recherche". Instagram prévient cependant qu'"il peut s'écouler un certain temps avant que ces moteurs de recherche tiers désindexent et suppriment des résultats de recherche votre contenu photo et vidéo public".