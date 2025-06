Facebook va maintenant vous recommander des contenus politiques

Facebook est en train d'informer discrètement ses utilisateurs que le réseau social va désormais leur recommander du contenu politique. Une nouvelle inquiétante qui pourrait renforcer la désinformation.

Décidément, Meta se sent pousser des ailes en ce moment ! Rien ne va plus ! Après avoir décidé de supprimer son programme de fact-checking sur ses réseaux sociaux, puis de piller les données de ses utilisateurs pour entraîner son IA – il est encore temps de faire opposition si vous ne l'avez pas fait –, l'entreprise a décidé de recommander du contenu politique à ses utilisateurs de Facebook, comme elle l'annonce par le biais d'une notification que nous avons reçue – nous ne savons en revanche pas si Instagram est concerné. Une nouvelle inquiétante au vu des dernières décisions du réseau social et qui avait déjà provoqué un tollé lors d'une précédente tentative, le forçant à faire marche arrière.

Contenu politique sur Facebook : la porte ouverte à la désinformation ?

On pourrait facilement passer à côté de cette petite notification, qui surgit discrètement au milieu des activités de nos amis et des rappels en tout genre. "Nous pourrions suggérer du contenu politique de comptes que vous ne suivez pas", peut-on lire. En appuyant dessus, une nouvelle page avec un peu plus d'informations s'affiche. Est considéré comme "politique" tout contenu portant sur "le gouvernement", "les élections" et "les sujets de nature sociale". Il est possible de refuser en décochant l'option "Suggérer du contenu politique", qui est activée par défaut – elle se trouve dans les paramètres de confidentialité, dans la section "Préférences en matière de contenu". En cas de refus, le contenu politique des comptes que l'on suit déjà ne sera pas affecté.

En réalité, il ne s'agit pas d'une nouveauté, mais d'un retour en arrière. En effet, Facebook mettait déjà en avant du contenu politique, mais il avait dû mettre fin à cette pratique en France en mars 2024, sous prétexte qu'il s'agissait d'une demande des utilisateurs. Là encore, il s'agissait du "contenu qui portait sur le gouvernement, les élections", ainsi que des sujets "sociaux".

On peut légitimement s'inquiéter de ce changement au vu du contexte actuel. En effet, la fin du fact-checking a ouvert la porte à la désinformation. Une décision prise au moment où Mark Zuckerberg multipliait les appels du pied à Donald Trump, grand critique des vérificateurs de l'information et propagateur de fake news, depuis la réélection de ce dernier. Le combo "contenu politique" plus "manque de modération" pourrait avoir des conséquences désastreuses et faire du réseau social une boîte de résonance encore plus forte pour les fake news tout en orientant les utilisateurs. Ce n'est pas la première fois que la plateforme est accusée d'ingérence politique !