Avec AI Alive, TikTok promet de transformer les photos en vidéos (mais ce n'est pas au point)

Grâce à la magie de l'intelligence artificielle, TikTok déploie AI Alive, une nouvelle fonction capable d'animer des images fixes en vidéo en quelques secondes. Un concept prometteur, mais qui ne semble pas encore bien au point.

L'intelligence artificielle continue d'arriver massivement sur les réseaux sociaux, que ce soit sous la forme de chatbots, de filtres, de générateurs d'images ou encore d'outils de montage vidéo et de retouche. Si Meta s'est particulièrement illustré en la matière, TikTok n'est pas en reste ! Dans un billet de blog, la plateforme chinoise annonce le lancement d'une nouvelle fonction, AI Alive, qui permet aux photos de prendre vie en quelques secondes grâce à l'intelligence artificielle.

AI Alive : TikTok donne vie aux photos en quelques secondes

En soi, il était déjà possible de transformer une image en vidéo, mais il fallait pour cela obligatoirement passer par des logiciels spécialisés, qui ne sont donc pas à la portée de tout le monde. Avec AI Alive, il est (en théorie) possible d'y parvenir en quelques tapotements de doigts. Il suffit ainsi à l'utilisateur de sélectionner une image, d'appuyer sur l'icône "AI Alive" et d'écrire un prompt pour que l'IA applique des effets d'animation censés donner vie à la scène, en y ajoutant du mouvement et des éléments visuels stylisés.

© ByteDance

"Imaginez capturer une photo séreuse au coucher du soleil et la transformer sans effort en un clip cinématographique", se réjouit le réseau social. "Le ciel change progressivement de teint, les nuages dérivent paresseusement, et les sons ambiants de vagues s'écrasant au loin font revivre la scène. Ou prenez un selfie de groupe et donnez-lui vie en tant que mémoire animée qui met en évidence les gestes subtils et les expressions d'amis ou de famille." Voilà qui donne envie !

Qui dit IA, dit risques de dérives. Aussi, pour éviter que certaines personnes ne puissent l'utiliser à des fins malhonnêtes, TikTok a mis en place des mesures de sécurité. La plateforme assure qu'elle analysera la photo qui est soumise et les instructions données dans le prompt. Une dernière étape de vérification aura lieu au moment de publier le résultat en ligne. Notons que les vidéos créées via AI Alive seront labellisées comme des contenus générés par intelligence artificielle et présenteront dans leurs métadonnées le marqueur C2PA.

AI Alive : des résultats mitigés qui peinent à convaincre

La fonction n'est pas encore déployée en France pour le moment, et nous ignorons quand les utilisateurs de l'Hexagone y auront droit. Toutefois, d'après les tests réalisés par nos confrères anglophones, il semblerait que la qualité des résultats soit très variable. Selon The Verge, il faut plusieurs minutes pour que l'outil parvienne à animer la photo, et il n'a pas été capable de faire sauter un chat ou de le transformer en héros d'animé. De même, la journaliste d'Engadget Karissa Bell a choisi d'essayer le nouvel outil sur une photo de son chat et a constaté des imprécisions, des effets bizarres et des éléments incohérents.

@karissabe5 TikToks AI Alive feature did some weird things to my cat Little Things - Adrián Berenguer

TikTok n'est pas le seul à proposer une fonction de ce genre. Snapchat, le réseau social spécialiser dans la publication de stories éphémères, a présenté il y a quelques mois un outil de création similaire, mais il n'a pour le moment pas été déployé auprès du grand public. Le nouveau smartphone Honor 400, attendu pour le 20 mai, va lui aussi proposer un outil permettant de réaliser une courte vidéo (5 secondes) à partir d'une image fixe. Et les résultats sont tout simplement spectaculaires, comme nous avons pu le constater !